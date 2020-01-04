Крис Смоллинг хочет остаться в "Роме"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг не планирует возвращаться в Премьер-Лигу после истечения своей аренды в "Роме".

Отъезд Смоллинга в Италию прошлым летом во многом был вынужденной мерой, потому что "красные дьяволы" покупали за большие деньги Харри Магуайра, и Крис рисковал превратиться в игрока запаса на "Олд Траффорд".



Однако после небольшого периода адаптации Смоллинг превратился в ключевого игрока "Ромы", забив два гола и отдав одну результативную передачу при 12 выходах в старте в рамках Серии А.



Как сообщает Gazzetta dello Sport, 30-летний англичанин настолько хорошо чувствует себя в Италии, что уже отдал указание своим представителям начать работу над постоянным трансфером в "Рому".



Смоллинг стал настолько популярной фигурой среди фанатов римского клуба, что едва не попал в символическую сборную "Ромы" по итогам десятилетия. В голосовании Крис лишь слегка уступил Костасу Маноласу, который выступал на Олимпийском стадионе с 2014 по 2019 год.



Добавим, что контракт экс-защитника "Фулхэма" с "Юнайтед" действителен еще два с половиной года.