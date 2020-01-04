Сульшер думал, что ему хватит полузащитников
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что он совершил ошибку, не купив полузащитника прошлым летом.
В прошлом году "красные дьяволы" попрощались с Маруаном Феллайни и Андером Эррерой, не найдя этим игрокам замену.
Недавно "Юнайтед" с травмами потерял Скотта Мактоминея и Поля Погба, и теперь Сульшер вынужден безальтернативно использовать в центре поля нестабильного Фреда и сидящего на чемоданах Неманью Матича, однако Оле Гуннар ни о чем не жалеет.
"На старте сезона мы обладали четырьмя здоровыми игроками на две позиции, и мы чувствовали, что не нашли правильного новичка по правильной цене. Однако мы старались укрепить различные позиции".
"Конечно, эти травмы — большой удар по нам. Наверное, можно справиться и с тремя игроками, когда двое из них — это игроки в такой форме, как Неманья и Фред".
"Им придется тяжело. Мы просто должны попросить их продолжать, пока они могут. Когда Неманья и Поль отсутствовали, то Скотти и Фред очень неплохо справлялись вдвоем", — цитирует Сульшера Goal.
04.01.2020 18:00
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Надо играть,а кому сейчас легко?
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ну что, дернут их сегодня волки?
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