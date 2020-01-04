Сульшер думал, что ему хватит полузащитников

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что он совершил ошибку, не купив полузащитника прошлым летом.

В прошлом году "красные дьяволы" попрощались с Маруаном Феллайни и Андером Эррерой, не найдя этим игрокам замену.



Недавно "Юнайтед" с травмами потерял Скотта Мактоминея и Поля Погба, и теперь Сульшер вынужден безальтернативно использовать в центре поля нестабильного Фреда и сидящего на чемоданах Неманью Матича, однако Оле Гуннар ни о чем не жалеет.



"На старте сезона мы обладали четырьмя здоровыми игроками на две позиции, и мы чувствовали, что не нашли правильного новичка по правильной цене. Однако мы старались укрепить различные позиции".



"Конечно, эти травмы — большой удар по нам. Наверное, можно справиться и с тремя игроками, когда двое из них — это игроки в такой форме, как Неманья и Фред".



"Им придется тяжело. Мы просто должны попросить их продолжать, пока они могут. Когда Неманья и Поль отсутствовали, то Скотти и Фред очень неплохо справлялись вдвоем", — цитирует Сульшера Goal.