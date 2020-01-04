Ван Бронхорст отвернулся от "Сити" и уехал в Китай

Отработав несколько месяцев в структуре "Манчестер Сити", Джованни Ван Бронхорст согласился стать главным тренером "Гуанчжоу Фули".

Четыре предыдущих сезона Ван Бронхорст провел в качестве главного тренера "Фейеноорда", выиграв за это время пять трофеев. Однако в этой кампании Джованни решил попробовать себя в иной роли, откликнувшись на предложение владельцев "Сити".



Роль Ван Бронхорста в City Football Group была размытой и официально не разглашалось, однако известно, что экс-защитник "Барселоны", "Арсенала" и "Рейнджерс" изучал, как функционирует весь футбольный бизнес компании.



Ходили слухи, что Ван Бронхорст может возглавить "Нью-Йорк Сити" со следующего сезона или занять вакантное после ухода Микеля Артеты место ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".



Однако Джованни отвернулся от City Football Group и сегодня был представлен новым рулевым китайского "Гуанчжоу Фули", где он будет получать 10 миллионов фунтов в год.