Гвардиола: "Стоунсу нужно играть регулярно"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил защитника Джона Стоунса, что тому нужно играть регулярно, чтобы реализовать свой потенциал.

В этом сезоне 25-летний Стоунс сыграл только 12 матчей, последний раз появляясь на поле еще в дерби против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце.



Джону уже целый год не удается сыграть пять матчей своего клуба подряд, и Гвардиола не понимает, чем еще он может своему подопечному.



"У него есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире, но для этого нужно провести один целый сезон, играя каждые три дня".



"Иначе ему будет сложно реализовать свой потенциал. Он должен достичь уровня, который позволит ему играть регулярно. В последние три с половиной сезона ему этого не удавалось".



"Иногда тебе может помешать невезение в виде тяжелой травмы — как в случае с Эмериком Лапортом в этом сезоне, с Гюндоганом в первом сезоне или Менди в год, когда он пришел".



"Но в случае с Джоном я даже не знаю, почему он не может играть регулярно. Мы стараемся помочь ему. Мы стараемся с первого дня, как он прибыл сюда три с половиной года назад. Мы делаем все ради него".



"Это зависит от него. Стать одним из лучших — это в его руках и его голове", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.