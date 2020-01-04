Роджерс уверен, что "Лестер" сохранит своих звезд в январе

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс повторно заверил, что его клуб сохранит всех своих лучших игроков в январе.

На днях появились слухи, что из-за кризиса в центре поля главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести полузащитника "лис" Джеймса Мэддисона уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.



Также пресса спекулирует насчет интереса больших клубов и к другим звездам "Лестера", включая Чаглара Сеюндю и Бена Чилуэлла, однако все эти игроки продолжат выступать за команду Роджерса.



"Из тех игроков, кого мы не хотим отпускать, никто не уйдет".



"Думаю, у нас есть пара запросов насчет аренды некоторых из наших игроков, что помоложе. Но что касается игроков, которые постоянно на слуху, то из них никто не уйдет", — цитирует Роджерса Daily Mail.