Гомес не хочет, чтобы "Ливерпуль" играл резервом против "Эвертона"

Юрген Клопп и Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес призвал своего наставника Юргена Клоппа не обращаться к ротации в матче Кубка Англии против "Эвертона".

В преддверии мерсисайдского дерби Клопп пожаловался, что в его распоряжении осталось только 12 здоровых полевых игроков плюс новичок Такуми Минамино.

Многие ожидают, что Клопп вновь выпустит юнцов, как он это делал в двух последних матчах Кубка Лиги, но Гомес уверяет, что он и его партнеры по первой команде не хотят пропускать воскресное дерби.

"Думаю, если вы спросите каждого в раздевалке, то все скажут вам о своем желании играть в каждом матче, и это важно для нас".

"Здесь есть настоящая жажда, и это чувствуется. "Ох, я хочу сыграть этот матч и передохнуть в том", — такого здесь нет".

"Думаю, это и так видно. Кто бы ни выходил на поле, он играет хорошо. Все игроки участвуют в процессе и помогают команде".

"Лично я люблю дерби, и это особенный матч для меня, каждый раз. В Премьер-Лиге это или нет, мы всегда предвкушаем дерби и жаждем победы".

"Мы не можем дождаться дерби, и каждый хочет в нем сыграть. Мы не знаем, как поступит босс, но мы готовы играть в любом сочетании".

"В то же время мы хотим выигрывать награды, а это мерсисайдское дерби, и ты не хочешь потерпеть в нем поражение", — цитирует Гомеса The Independent.


Метки Гомес, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. masta 04.01.2020 14:26 # masta
    Думаю, думаю... Твое дело, Гомез, в защите надежно сыграть, думать за тебя другие будут

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  2. wilegend 04.01.2020 14:22 # wilegend
    а кто-то реально дрочит на дерби, даже если товарняк

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  3. scauzer11 04.01.2020 14:20 # scauzer11
    извини Гомез, но нах оно нужно этот КА, когда на кону АПЛ и ЛЧ)

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