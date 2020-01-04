Гомес не хочет, чтобы "Ливерпуль" играл резервом против "Эвертона"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес призвал своего наставника Юргена Клоппа не обращаться к ротации в матче Кубка Англии против "Эвертона".

В преддверии мерсисайдского дерби Клопп пожаловался, что в его распоряжении осталось только 12 здоровых полевых игроков плюс новичок Такуми Минамино.



Многие ожидают, что Клопп вновь выпустит юнцов, как он это делал в двух последних матчах Кубка Лиги, но Гомес уверяет, что он и его партнеры по первой команде не хотят пропускать воскресное дерби.



"Думаю, если вы спросите каждого в раздевалке, то все скажут вам о своем желании играть в каждом матче, и это важно для нас".



"Здесь есть настоящая жажда, и это чувствуется. "Ох, я хочу сыграть этот матч и передохнуть в том", — такого здесь нет".



"Думаю, это и так видно. Кто бы ни выходил на поле, он играет хорошо. Все игроки участвуют в процессе и помогают команде".



"Лично я люблю дерби, и это особенный матч для меня, каждый раз. В Премьер-Лиге это или нет, мы всегда предвкушаем дерби и жаждем победы".



"Мы не можем дождаться дерби, и каждый хочет в нем сыграть. Мы не знаем, как поступит босс, но мы готовы играть в любом сочетании".



"В то же время мы хотим выигрывать награды, а это мерсисайдское дерби, и ты не хочешь потерпеть в нем поражение", — цитирует Гомеса The Independent.