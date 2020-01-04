"Лестеру" не удалось купить Мериха Демирала

Мерих Демирал "Ювентус" ответил отказом на предложение "Лестера" в 25.5 млн. фунтов о покупке защитника Мериха Демирала.

Талантливый Демирал присоединился к чемпионам Серии А лишь прошлым летом из "Сассуоло". Мерих способен сыграть как центрального, так и правого защитника, но пока провел всего пять матчей за "Ювентус".

Эта ситуация привлекла внимание множества европейских клубов, включая "Лестер", однако предложение "лис" по 21-летнему игроку сборной Турции было отклонено.

Как сообщает Sky Sports, "Ювентус" также отклонил и предложение дортмундской "Боруссии", которая предлагала за Демирала 34 млн. фунтов.

Добавим, что за "Лестер" — и как раз на позиции центрального защитника — выступает партнер Демирала по национальной команде в лице Чаглара Сеюнджю.


Метки Демирал, Лестер, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2020 13:50

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