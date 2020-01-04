Вудгейт удивлен, что "Тоттенхэм" 12 лет остается без трофеев

Главный тренер "Мидлсбро" Джонатан Вудгейт удивлен, что "Тоттенхэм" не выиграл ни одного трофея с момента, когда 12 лет назад он принес "шпорам" Кубок Лиги.

В ближайшее воскресенье Вудгейт сразится со своим бывшим клубом в рамках 3-го раунда Кубка Англии. В преддверии матча на "Риверсайде" Джонатан вспомнил о своем победном голе в финале Кубка Лиги против "Челси" в 2008 году, а также выразил уверенность, что Жозе Моуриньо прервет бестрофейную серию "шпор".



"Джермейн Дженас готовился выполнить подачу со штрафного, а я собирался рвануть на Дидье Дрогба. Я поступил смело и пробил головой, а мяч по счастливой случайности оказался в воротах. Это был мой лучший гол, что я когда-либо забил, и я сделал это своим носом!"



"Будучи ребенком, ты всегда мечтаешь играть в кубовых финалах, и для меня это было исполнением мечты. Вся моя семья приехала на стадион. Я не могу вспомнить, как мы праздновали победу — все это немного расплывчато!"



"Это единственный трофей, который я выиграл, и это вызывает некоторое сожаление, учитывая команды, за которые я играл. У нас был хороший период в "Лидсе", у нас была хорошая команда в "Ньюкасле", но ты не можешь назвать команду великой, пока она не выиграла трофеев".



"Я думал, "Тоттенхэм" сможет что-нибудь выиграть при Маурисио Почеттино. Я думал, он удивительно справляется со своей работой, особенно учитывая бюджет, который у него был".



"Но я уверен, теперь трофей не за горами с приходом Жозе Моуриньо, который является серийным победителем", — цитирует Вудгейта Daily Mail.