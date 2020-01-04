Матич не покинет "Юнайтед" в январе

Неманья Матич Полузащитник Неманья Матич останется в "Манчестер Юнайтед" минимум до конца сезона.

На прошлой неделе против "Бернли" Матич впервые за почти три последних месяца вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги.

За последнее время экс-игрок "Челси" дал несколько интервью, в которых намекнул, что не уверен в своем будущем и открыт к уходу из "Юнайтед" в январе.

Однако после травм Скотта Мактоминея и Поля Погба главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер принял решение заблокировать уход 31-летнего серба посреди сезона.

"Неманья останется. Он упорно работал, чтобы вернуться в команду, теперь он это сделал, и он играет хорошо", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Добавим, что контракт Матича истекает в конце этого сезона, однако "Юнайтед" сохраняет опцию его продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2020 11:00

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  1. gucman 04.01.2020 11:29 # gucman
    Никогда е думал, что колбасник может быть адекватным. Но сверху у этого еще есть шансы на полное выздоровление

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  2. palamarciuc 04.01.2020 11:25 # palamarciuc
    И это правильно, никто никуда не уходит, ни ваш тренер, ни игроки, никто, оставайтесь на своих местах и занимаетесь своими делами, вы очень хорошо это делаете.
    #YNWA

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