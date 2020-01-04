Матич не покинет "Юнайтед" в январе

Полузащитник Неманья Матич останется в "Манчестер Юнайтед" минимум до конца сезона.

На прошлой неделе против "Бернли" Матич впервые за почти три последних месяца вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги.



За последнее время экс-игрок "Челси" дал несколько интервью, в которых намекнул, что не уверен в своем будущем и открыт к уходу из "Юнайтед" в январе.



Однако после травм Скотта Мактоминея и Поля Погба главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер принял решение заблокировать уход 31-летнего серба посреди сезона.



"Неманья останется. Он упорно работал, чтобы вернуться в команду, теперь он это сделал, и он играет хорошо", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.



Добавим, что контракт Матича истекает в конце этого сезона, однако "Юнайтед" сохраняет опцию его продления на 12 месяцев.