Матич не покинет "Юнайтед" в январе
Полузащитник Неманья Матич останется в "Манчестер Юнайтед" минимум до конца сезона.
На прошлой неделе против "Бернли" Матич впервые за почти три последних месяца вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги.
За последнее время экс-игрок "Челси" дал несколько интервью, в которых намекнул, что не уверен в своем будущем и открыт к уходу из "Юнайтед" в январе.
Однако после травм Скотта Мактоминея и Поля Погба главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер принял решение заблокировать уход 31-летнего серба посреди сезона.
"Неманья останется. Он упорно работал, чтобы вернуться в команду, теперь он это сделал, и он играет хорошо", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
Добавим, что контракт Матича истекает в конце этого сезона, однако "Юнайтед" сохраняет опцию его продления на 12 месяцев.
04.01.2020 11:00
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Никогда е думал, что колбасник может быть адекватным. Но сверху у этого еще есть шансы на полное выздоровление
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И это правильно, никто никуда не уходит, ни ваш тренер, ни игроки, никто, оставайтесь на своих местах и занимаетесь своими делами, вы очень хорошо это делаете.
#YNWA
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