Анчелотти рассказал, что "Ливерпуль" мог назначить его вместо Клоппа

Карло Анчелотти и Юрген Клопп Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что он мог бы оказаться на месте Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

В ближайшее воскресенье Анчелотти проведет свое первое мерсисайдское дерби — в рамках 3-го раунда Кубка Англии "ириски" сразятся с "красными" на "Энфилде".

Если бы судьба распорядилась иначе, Карло мог бы быть по другую сторону баррикад. В 2015 году итальянский специалист общался с американскими владельцами "Ливерпуля", чтобы занять место Брендана Роджерса.

"После периода в "Реале" у меня был разговор с владельцами "Ливерпуля". Они искали нового тренера, но я думаю, они сделали правильный выбор, назначив Юргена".

"Юрген великолепно справляется со своей работой в "Ливерпуле". Он молодец".

"Когда есть две команды из одного города, обычно между ними непримиримое соперничество. Так было в Милане и Риме, когда я работал там. Я знаю, какой восторг испытывают болельщики от победы над своим злейшим врагом".

"Я знаю, как сильно болельщики "Эвертона" хотели бы этого. У нас всех одна мечта — победить "Ливерпуль" на "Энфилде". Это мечта и возможность, поэтому мы постараемся", — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Клопп, Ливерпуль, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1425

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 04.01.2020 11:18 # tigerpool
    Можно было слить этот КА, но бля дома эвертону это конечно зашквар. Так что ждем от Топа околотоповый составчик с Минамино в основе

    (ответить)

  2. kos9k 04.01.2020 11:17 # kos9k
    Пронесло дичайшим образом, спасибо Генри.

    (ответить)

  3. liverpool1892est 04.01.2020 11:08 # liverpool1892est
    „Когда мне нечем заняться, я гляжу вниз таблицы, чтобы узнать, где «Эвертон.»“ — Билл Шенкли

    (ответить)

  4. liverpool1892est 04.01.2020 11:06 # liverpool1892est
    Завтра Карло скажет:"Мы разгромили резерв Ливерпуля 0:0"

    (ответить)

  5. liverpool1892est 04.01.2020 11:02 # liverpool1892est
    „В Ливерпуле есть два суперклуба — «Ливерпуль» и дубль «Ливерпуля.»“ — Билл Шенкли

    (ответить)

  6. ezh28 04.01.2020 10:43 # ezh28
    папа карло у нас нет буратин

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 04.01.2020 10:29 # pistolero-lfc
    "Я знаю, как сильно болельщики "Эвертона" хотели бы этого. У нас всех одна мечта — победить "Ливерпуль" на "Энфилде". Это мечта и возможность, поэтому мы постараемся", — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.

    Пусть победят Ливерпуль на Кубке Англии, нахуй Ливерпулю эта чашка с возможным выигрышем 6,8 млн.фунтов не нужна.

    (ответить)

  8. alexomck 04.01.2020 10:14 # alexomck
    с Анчи давно бы АПЛ выиграли и скорее не раз уже.

    (ответить)

  9. denkik 04.01.2020 10:03 # denkik
    Анчи, давай, сделай это! Ливерпуль, конечно же, станет чемпионом, но я не хочу, чтобы они повторили достижение Венгера! Уж одно-то поражение в сезоне мерсисайцам нужно выписать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: