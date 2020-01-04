Анчелотти рассказал, что "Ливерпуль" мог назначить его вместо Клоппа
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что он мог бы оказаться на месте Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
В ближайшее воскресенье Анчелотти проведет свое первое мерсисайдское дерби — в рамках 3-го раунда Кубка Англии "ириски" сразятся с "красными" на "Энфилде".
Если бы судьба распорядилась иначе, Карло мог бы быть по другую сторону баррикад. В 2015 году итальянский специалист общался с американскими владельцами "Ливерпуля", чтобы занять место Брендана Роджерса.
"После периода в "Реале" у меня был разговор с владельцами "Ливерпуля". Они искали нового тренера, но я думаю, они сделали правильный выбор, назначив Юргена".
"Юрген великолепно справляется со своей работой в "Ливерпуле". Он молодец".
"Когда есть две команды из одного города, обычно между ними непримиримое соперничество. Так было в Милане и Риме, когда я работал там. Я знаю, какой восторг испытывают болельщики от победы над своим злейшим врагом".
"Я знаю, как сильно болельщики "Эвертона" хотели бы этого. У нас всех одна мечта — победить "Ливерпуль" на "Энфилде". Это мечта и возможность, поэтому мы постараемся", — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.
04.01.2020 10:00
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Можно было слить этот КА, но бля дома эвертону это конечно зашквар. Так что ждем от Топа околотоповый составчик с Минамино в основе
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Пронесло дичайшим образом, спасибо Генри.
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„Когда мне нечем заняться, я гляжу вниз таблицы, чтобы узнать, где «Эвертон.»“ — Билл Шенкли
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Завтра Карло скажет:"Мы разгромили резерв Ливерпуля 0:0"
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„В Ливерпуле есть два суперклуба — «Ливерпуль» и дубль «Ливерпуля.»“ — Билл Шенкли
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папа карло у нас нет буратин
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"Я знаю, как сильно болельщики "Эвертона" хотели бы этого. У нас всех одна мечта — победить "Ливерпуль" на "Энфилде". Это мечта и возможность, поэтому мы постараемся", — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.
Пусть победят Ливерпуль на Кубке Англии, нахуй Ливерпулю эта чашка с возможным выигрышем 6,8 млн.фунтов не нужна.
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с Анчи давно бы АПЛ выиграли и скорее не раз уже.
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Анчи, давай, сделай это! Ливерпуль, конечно же, станет чемпионом, но я не хочу, чтобы они повторили достижение Венгера! Уж одно-то поражение в сезоне мерсисайцам нужно выписать
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