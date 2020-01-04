Анчелотти рассказал, что "Ливерпуль" мог назначить его вместо Клоппа

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что он мог бы оказаться на месте Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

В ближайшее воскресенье Анчелотти проведет свое первое мерсисайдское дерби — в рамках 3-го раунда Кубка Англии "ириски" сразятся с "красными" на "Энфилде".



Если бы судьба распорядилась иначе, Карло мог бы быть по другую сторону баррикад. В 2015 году итальянский специалист общался с американскими владельцами "Ливерпуля", чтобы занять место Брендана Роджерса.



"После периода в "Реале" у меня был разговор с владельцами "Ливерпуля". Они искали нового тренера, но я думаю, они сделали правильный выбор, назначив Юргена".



"Юрген великолепно справляется со своей работой в "Ливерпуле". Он молодец".



"Когда есть две команды из одного города, обычно между ними непримиримое соперничество. Так было в Милане и Риме, когда я работал там. Я знаю, какой восторг испытывают болельщики от победы над своим злейшим врагом".



"Я знаю, как сильно болельщики "Эвертона" хотели бы этого. У нас всех одна мечта — победить "Ливерпуль" на "Энфилде". Это мечта и возможность, поэтому мы постараемся", — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.