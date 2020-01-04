Моррис: "Лэмпард может быть плохим копом"

Ассистент главного тренера "Челси" Джоди Моррис рассказал, что Фрэнк Лэмпард может быть "плохим копом" для игроков своей команды.

В данный момент "синие" переживают очень непростой период — им не хватает стабильности в результатах и игре, и это требует от Лэмпарда решительных и жестких мер.



Моррис, который в пятницу пришел общаться с журналистами вместо приболевшего Лэмпарда, уверен, что его босс не даст игрокам расслабиться.



"У нас с Фрэнком разный характер, но определенно бывают времена, когда он на 100 процентов является плохим копом. Зато у меня, возможно, чуть более угрюмое лицо у бровки!"



"Думаю, бывают моменты, когда тебе нужно сказать определенные вещи, и в 99 процентах случаев он их говорит. Порой к игрокам нужно найти индивидуальный подход, и Фрэнк умет это".



"У него близкие отношения с некоторыми из них. Однако он без проблем может дать пинок под задницу, когда это требуется", — цитирует Морриса Sky Sports.