Сульшер ответил Ван Перси
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер жестко ответил на критику бывшего нападающего "красных дьяволов" Робина Ван Перси.
Ранее на текущей неделе Ван Перси упрекнул Сульшера за чересчур улыбчивое и добродушное поведение после поражения 2:0 от "Арсенала".
Такого рода упрек возмутил Оле Гуннара, который своей реакцией показал, что может быть жестким, когда это требуется.
"Я не знаю Робина, а Робин не знает меня. Он, наверное, не имеет права критиковать мой тренерский стиль, и я не изменюсь. Это точно".
"Он взял мой 20-й номер, и это, наверное, все, что он получит от меня, потому что сейчас не средневековье, чтобы быть враждебно настроенным", — цитирует Сульшера The Guardian.
04.01.2020 08:00
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Последние комментарии:
Сульшер такой няшка <3
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Легенда Арсенала обоссала этого физрука, а он даже ответить не может. Арсенал дважды посикал на эту помойку под названием мю. Абсолютно все кому не лень ссут на скам.
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Писец. Этот куколд куколдее всех куколдов на свете. Даже жаль манков.
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