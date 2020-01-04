"Юнайтед" пытался отстранить Райолу при покупке Холанда

Агент Мино Райола мог стать настоящей причиной, почему нападающий Эрлинг Бреут Холанд не перешел в "Манчестер Юнайтед".

Холанд был целью номер один на январь для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который специально летал в Зальцбург на переговоры со своим бывшим подопечным по "Мольде", однако в итоге Эрлинг отправился в дортмундскую "Боруссию".



В своем недавнем интервью Sky Sports Райола заявил, что Холанд выбрал "Боруссию" как наиболее подходящий вариант для своего развития на данной стадии своей карьеры.



Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что это не Холанд отверг интерес "Юнайтед", а сами "красные дьяволы" отказались от приобретения 19-летнего норвежца, не сумев договориться об этом на своих условиях.



Сообщается, что "Юнайтед" не хотел иметь никаких дел с Райолой и пытался напрямую договориться с отцом игрока Аль-Инге Холандом, который тоже представляет интересы Эрлинга.



К сожалению, попытка "дьяволов" отстранить Райола от процесса провалилась, и Холанд перешел из "Ред Булл" в "Боруссию" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.



При этом клуб из Дортмунда заплатил внушительные бонусы Райоле и Холанду-старшему, которые также получили право на свою долю с последующей перепродажи Эрлинга.



Фактически это означает, что Райола будет контролировать следующий трансфер Холанда — с чем в "Юнайтед" никак не были готовы мириться, совершенно разочаровавшись в Мино, который за последние годы перевез на "Олд Траффорд" сразу нескольких своих клиентов, включая Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна.