"Юнайтед" пытался отстранить Райолу при покупке Холанда

Эрлинг Бреут Холанд Агент Мино Райола мог стать настоящей причиной, почему нападающий Эрлинг Бреут Холанд не перешел в "Манчестер Юнайтед".

Холанд был целью номер один на январь для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который специально летал в Зальцбург на переговоры со своим бывшим подопечным по "Мольде", однако в итоге Эрлинг отправился в дортмундскую "Боруссию".

В своем недавнем интервью Sky Sports Райола заявил, что Холанд выбрал "Боруссию" как наиболее подходящий вариант для своего развития на данной стадии своей карьеры.

Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что это не Холанд отверг интерес "Юнайтед", а сами "красные дьяволы" отказались от приобретения 19-летнего норвежца, не сумев договориться об этом на своих условиях.

Сообщается, что "Юнайтед" не хотел иметь никаких дел с Райолой и пытался напрямую договориться с отцом игрока Аль-Инге Холандом, который тоже представляет интересы Эрлинга.

К сожалению, попытка "дьяволов" отстранить Райола от процесса провалилась, и Холанд перешел из "Ред Булл" в "Боруссию" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.

При этом клуб из Дортмунда заплатил внушительные бонусы Райоле и Холанду-старшему, которые также получили право на свою долю с последующей перепродажи Эрлинга.

Фактически это означает, что Райола будет контролировать следующий трансфер Холанда — с чем в "Юнайтед" никак не были готовы мириться, совершенно разочаровавшись в Мино, который за последние годы перевез на "Олд Траффорд" сразу нескольких своих клиентов, включая Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Райола, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1709

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  1. pistolero-lfc 04.01.2020 08:38 # pistolero-lfc
    Райола скоро уволит Сульшера

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  2. alexomck 04.01.2020 08:10 # alexomck
    Челси доносит после Боруссии потом, по традиции, МЮ найдёт себе лучше напа.

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  3. only--liverpool 04.01.2020 08:03 # only--liverpool
    какие же вы ебаные нолайферы... самим не позорно так жизнь сливать?

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  4. chelsiukpro 04.01.2020 07:50 # chelsiukpro
    Жаль что неполучилось кинут жирного агента! Но думаю многие клубы нехотят имет с ним дело ибо большие проценты себе начисляет!

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  5. masta 04.01.2020 07:35 # masta
    Не получилось, не фартонуло

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  6. frisby 04.01.2020 07:28 # frisby
    договорится напрямую??? явахуе..это как? а нахер тогда агент? какая хитровыебаная помойка..теперь понятно каким образом красноносый алкаш надоговаривался на чемпионство в апл

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  7. lovrentiy 04.01.2020 07:17 # lovrentiy
    Не успели манки проснуться, так сразу очередная порция мочи.

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  8. januzaj00 04.01.2020 07:10 # januzaj00
    Добре утреца

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