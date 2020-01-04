"Юнайтед" пытался отстранить Райолу при покупке Холанда
Агент Мино Райола мог стать настоящей причиной, почему нападающий Эрлинг Бреут Холанд не перешел в "Манчестер Юнайтед".
Холанд был целью номер один на январь для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который специально летал в Зальцбург на переговоры со своим бывшим подопечным по "Мольде", однако в итоге Эрлинг отправился в дортмундскую "Боруссию".
В своем недавнем интервью Sky Sports Райола заявил, что Холанд выбрал "Боруссию" как наиболее подходящий вариант для своего развития на данной стадии своей карьеры.
Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что это не Холанд отверг интерес "Юнайтед", а сами "красные дьяволы" отказались от приобретения 19-летнего норвежца, не сумев договориться об этом на своих условиях.
Сообщается, что "Юнайтед" не хотел иметь никаких дел с Райолой и пытался напрямую договориться с отцом игрока Аль-Инге Холандом, который тоже представляет интересы Эрлинга.
К сожалению, попытка "дьяволов" отстранить Райола от процесса провалилась, и Холанд перешел из "Ред Булл" в "Боруссию" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.
При этом клуб из Дортмунда заплатил внушительные бонусы Райоле и Холанду-старшему, которые также получили право на свою долю с последующей перепродажи Эрлинга.
Фактически это означает, что Райола будет контролировать следующий трансфер Холанда — с чем в "Юнайтед" никак не были готовы мириться, совершенно разочаровавшись в Мино, который за последние годы перевез на "Олд Траффорд" сразу нескольких своих клиентов, включая Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна.
04.01.2020 07:00
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Последние комментарии:
Райола скоро уволит Сульшера
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Челси доносит после Боруссии потом, по традиции, МЮ найдёт себе лучше напа.
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какие же вы ебаные нолайферы... самим не позорно так жизнь сливать?
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Жаль что неполучилось кинут жирного агента! Но думаю многие клубы нехотят имет с ним дело ибо большие проценты себе начисляет!
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Не получилось, не фартонуло
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договорится напрямую??? явахуе..это как? а нахер тогда агент? какая хитровыебаная помойка..теперь понятно каким образом красноносый алкаш надоговаривался на чемпионство в апл
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Не успели манки проснуться, так сразу очередная порция мочи.
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Добре утреца
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