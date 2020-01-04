"Челси" — претендент номер один на Уилфрида Заху
"Челси" лидирует в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.
Как известно, Заха порывался покинуть "Селхерст Парк" еще прошлым летом, но сумел лишь привлечь интерес "Арсенала" и "Эвертона", причем последний предлагал за Уилфрида 52 миллиона фунтов.
Желание уйти на повышение до сих пор не покинуло игрока сборной Кот-д'Ивуара, утверждает Daily Mail, и специально ради этого Заха сменил агента. С недавних пор интересы 27-летнего вингера представляет авторитетный Пини Захави.
Израильский суперагент состоит в прекрасных отношениях со многими руководителями "Челси", включая владельца клуба Романа Абрамовича, которому он помог приобрести "синих" у Кена Бэйтса 17 лет назад.
Фактор Захави делает "Челси" претендентом номер один на Заху, которого "Пэлас" оценивает минимум в 80 миллионов фунтов. В идеале "орлы" хотели бы сохранить Уилфрида до конца сезона, но сам Уилфрид надеется, что Захави поможет ему уйти в топ-клуб уже в этом месяце.
Добавим, "Челси" может выйти на трансферный рынок в январе после того, как Спортивный арбитражный суд снял запрет, наложенный на клуб ФИФА в прошлом сезоне. "Синие" еще даже не начали тратить деньги, вырученные с продажи Эдена Азара в "Реал".
04.01.2020 06:00
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clpol лезбиянка
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Выше nugopы!
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Ожидание Мбампе.
Реальность Заха.
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не потянул уровень МЮ, в самый раз для Челси будет.
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