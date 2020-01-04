"Челси" — претендент номер один на Уилфрида Заху

"Челси" лидирует в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Как известно, Заха порывался покинуть "Селхерст Парк" еще прошлым летом, но сумел лишь привлечь интерес "Арсенала" и "Эвертона", причем последний предлагал за Уилфрида 52 миллиона фунтов.



Желание уйти на повышение до сих пор не покинуло игрока сборной Кот-д'Ивуара, утверждает Daily Mail, и специально ради этого Заха сменил агента. С недавних пор интересы 27-летнего вингера представляет авторитетный Пини Захави.



Израильский суперагент состоит в прекрасных отношениях со многими руководителями "Челси", включая владельца клуба Романа Абрамовича, которому он помог приобрести "синих" у Кена Бэйтса 17 лет назад.



Фактор Захави делает "Челси" претендентом номер один на Заху, которого "Пэлас" оценивает минимум в 80 миллионов фунтов. В идеале "орлы" хотели бы сохранить Уилфрида до конца сезона, но сам Уилфрид надеется, что Захави поможет ему уйти в топ-клуб уже в этом месяце.



Добавим, "Челси" может выйти на трансферный рынок в январе после того, как Спортивный арбитражный суд снял запрет, наложенный на клуб ФИФА в прошлом сезоне. "Синие" еще даже не начали тратить деньги, вырученные с продажи Эдена Азара в "Реал".