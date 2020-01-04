Клопп снова призвал что-нибудь сделать с насыщенным расписанием

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз обратился к футбольным властям и призвал что-нибудь сделать с чересчур насыщенным графиком матчей.

В преддверии Рождества, когда расписание "красных" было дополнительно усложнено поездкой в Катар на клубный Чемпионат Мира, Клопп много жаловался, что для футболистов созданы невыносимые условия.



Несмотря на то, что "Ливерпуль" с успехом преодолел этот тяжелейший отрезок, недовольство Юргена никуда не делось.



"Я говорил об этом УЕФА лично. Также я обращался к ФИФА в своих интервью, потому что я никого не знаю оттуда. А в Премьер-Лиге, FA и Футбольной Лиге и так прекрасно осведомлены насчет моей точки зрения".



"Я делаю это не только ради себя, но и потому, что кто-нибудь должен высказываться от лица игроков".



"Вчера вечером (против "Шеффилд Юнайтед") парни пробежали по 13 километров — 13 километров, чтобы выиграть матч Премьер-Лиги. Я не мог сказать им: "Постарайтесь пробежать 11 километров, чтобы быть в порядке к следующем матчу".



"Расписание такое, какое оно есть. Если у вас есть хороший друг, и вы видите его пару раз в год, это великолепно. Лучшее время в вашей жизни. Но если вы видите его каждый день, через пять дней вы подумаете: "Какого черта?"



"Мы швыряем в людей футбол. Как много матчей было на Boxing Day? Некоторые люди, возможно, посмотрели их все, но я не думаю, что это хорошо для человеческих отношений. Это не хорошо для меня, а я посмотрел много футбола".



"Люди говорят: "Ага, чем больше у вас матчей, тем больше денег". Я не смотрю на это так. Как и всегда в жизни, качество преобладает над количеством. Да, без денег ничего не выйдет, но и без игроков тоже".



"Решение в том, чтобы собрать всех этих людей вместе и постараться выработать совместное решение, думая об игроках".



"Другие люди здесь — это нефутбольные люди. Нам нужно поговорить с футбольными людьми, и я думаю, решение может быть найдено".



"И никто не будет думать: "Ох, почему я не смогу посмотреть футбольный матч сегодня?" Футбола должно быть достаточно, мы на 100 процентов поддерживаем это".



"Мы любим эту игру, но мы должны быть уверены, что нам это по силам и что в конце побеждает лучшая команда, а не та команда, которой больше других повезло с травмами".



"Просто начните диалог, и я уверен, решение найдется. Если вам требуется мое участие в переговорах, я к вашим услугам — если смогу найти время между матчами!" — цитирует Клоппа The Independent.