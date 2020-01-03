Гвардиола: "Вчера Лапорт впервые тренировался с командой"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Эмерик Лапорт приступил к тренировкам с первой командой и уже на следующей неделе будет заниматься без каких-либо ограничений.

Напомним, Лапорт находится вне игры с августа, когда он получил травму связок колена в матче против "Брайтона".



Во время своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола поведал, что Эмерик уже частично занимается с первой командой, но сроки возвращения защитника на футбольное поле пока не определены.



"Вчера он впервые тренировался с первой командой на протяжении 10 минут и еще 15 минут сегодня".



"Он идет на поправку. Он хорошо себя чувствует. Думаю, на следующей неделе он целиком проведет полноценную тренировку".



"Вы думаете о том, к какому матчу он может вернуться, но я не знаю. Это определит его самочувствие. Он отсутствовал несколько месяцев. Важно, что за эти месяцы он не сделал шага назад", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.