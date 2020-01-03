Клопп: "Уважаю Кубок Англии, но благополучие игроков важнее"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что уважает Кубок Англии, однако его приоритет — благополучие игроков.

В преддверии воскресного дерби с "Эвертоном" в 3-м раунде Кубка Англии Клопп остался только с 12 полевыми игроками первой команды плюс новичком Такуми Минамино.



Ожидается, что в сложившейся ситуации Клопп вновь доверится своим юниорами, как это было в матчах Кубка Лиги против "Арсенала" и "Астон Виллы", однако Юрген уверяет, что у него нет иного выбора, кроме как прибегнуть к ротации.



"Пару раз люди уже говорили мне, что я не уважаю кубковые соревнования. Это неправда и только. Каждый имеет право на свое мнение, но в первую очередь я обязан уважать игроков".



"Благополучие игроков — это мой абсолютный приоритет. Я наблюдаю их каждый день, и я должен решать, можно ли им сыграть снова. Национальные федерации это только усложняют".



"Как можно взглянуть, например, на ситуацию "Ньюкасла" — они потеряли четырех игроков за один матч (против "Лестера") — и не сказать, что это безумие?" — цитирует Клоппа Sky Sports.