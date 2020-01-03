Усманов готов инвестировать в "Эвертон"

Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов подтвердил свою готовность инвестировать в "Эвертон".

В свое время Усманову не удалось получить контроль над "Арсеналом", и он был вынужден продать свою долю Стэну Кроенке, выручив на этом 550 миллионов фунтов.



Российский олигарх, чье состояние оценивается Forbes в 12.7 млрд. фунтов, является давним другом и бизнес-партнером хозяина "Эвертона" Фархада Мошири.



Компании Усманова USM Holdings и Megafon и так являются спонсорами "ирисок", однако Алишер готов вложить в мерсисайдский клуб более серьезные деньги.



"Готов ли я инвестировать в "Эвертон"? Да, с превеликим удовольствием, если он (Мошири) попросит".



"Я действительно помышляю, чтобы инвестировать в этот клуб. Я не могу отвергнуть "Арсенал", и я не перестану быть его фанатом. Но если я присоединюсь к "Эвертону", тогда я буду носить футболку "Эвертона", потому что я профессионал".



"Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его "USM Арена"? Мне не обязательно самому принимать в этом участие. Я бы просто мог быть спонсором", — сообщил Усманов Financial Times.