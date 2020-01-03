Усманов готов инвестировать в "Эвертон"

Алишер Усманов Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов подтвердил свою готовность инвестировать в "Эвертон".

В свое время Усманову не удалось получить контроль над "Арсеналом", и он был вынужден продать свою долю Стэну Кроенке, выручив на этом 550 миллионов фунтов.

Российский олигарх, чье состояние оценивается Forbes в 12.7 млрд. фунтов, является давним другом и бизнес-партнером хозяина "Эвертона" Фархада Мошири.

Компании Усманова USM Holdings и Megafon и так являются спонсорами "ирисок", однако Алишер готов вложить в мерсисайдский клуб более серьезные деньги.

"Готов ли я инвестировать в "Эвертон"? Да, с превеликим удовольствием, если он (Мошири) попросит".

"Я действительно помышляю, чтобы инвестировать в этот клуб. Я не могу отвергнуть "Арсенал", и я не перестану быть его фанатом. Но если я присоединюсь к "Эвертону", тогда я буду носить футболку "Эвертона", потому что я профессионал".

"Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его "USM Арена"? Мне не обязательно самому принимать в этом участие. Я бы просто мог быть спонсором", — сообщил Усманов Financial Times.


Метки Усманов, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 21:00

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  1. g3ndalf 03.01.2020 22:19 # g3ndalf
    тфу блять

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  2. moscowtoffees 03.01.2020 22:00 # moscowtoffees
    Скоро сосать красные будут, скриньте!

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  3. anabanana94 03.01.2020 21:37 # anabanana94
    Не перестаю восхищаться этим человеком, очень толковый мужик!

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  4. arsenal-win 03.01.2020 21:33 # arsenal-win
    И это все за наше бабло....сссссука!!!

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  5. jirrort 03.01.2020 21:33 # jirrort
    Пиздец лузерпуку...

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  6. ganinilyha 03.01.2020 21:30 # ganinilyha
    Фото шик

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  7. chelsea88 03.01.2020 21:26 # chelsea88
    Капец скоро все середняки гейклуб обгонят)

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  8. only--liverpool 03.01.2020 21:20 # only--liverpool
    еще один ворюга коррупционер...

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