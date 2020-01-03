Усманов готов инвестировать в "Эвертон"
Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов подтвердил свою готовность инвестировать в "Эвертон".
В свое время Усманову не удалось получить контроль над "Арсеналом", и он был вынужден продать свою долю Стэну Кроенке, выручив на этом 550 миллионов фунтов.
Российский олигарх, чье состояние оценивается Forbes в 12.7 млрд. фунтов, является давним другом и бизнес-партнером хозяина "Эвертона" Фархада Мошири.
Компании Усманова USM Holdings и Megafon и так являются спонсорами "ирисок", однако Алишер готов вложить в мерсисайдский клуб более серьезные деньги.
"Готов ли я инвестировать в "Эвертон"? Да, с превеликим удовольствием, если он (Мошири) попросит".
"Я действительно помышляю, чтобы инвестировать в этот клуб. Я не могу отвергнуть "Арсенал", и я не перестану быть его фанатом. Но если я присоединюсь к "Эвертону", тогда я буду носить футболку "Эвертона", потому что я профессионал".
"Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его "USM Арена"? Мне не обязательно самому принимать в этом участие. Я бы просто мог быть спонсором", — сообщил Усманов Financial Times.
03.01.2020 21:00
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тфу блять
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Скоро сосать красные будут, скриньте!
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Не перестаю восхищаться этим человеком, очень толковый мужик!
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И это все за наше бабло....сссссука!!!
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Пиздец лузерпуку...
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Фото шик
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Капец скоро все середняки гейклуб обгонят)
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еще один ворюга коррупционер...
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