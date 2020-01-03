Моррис назвал условия, на которых "Челси" отпустит Жиру

Джоди Моррис, ассистент главного тренера "Челси", назвал условия, на которых его клуб будет готов отпустить нападающего Оливье Жиру в этом месяце.

В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился только двумя появлениями в стартовом составе, вчистую проигрывая конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму.



Контракт Жиру истекает в конце сезона, однако для Оливье имеет смысл сменить клуб уже в январе, чтобы обеспечить себя регулярной игровой практикой в преддверии Евро-2020.



Моррис, который пришел общаться с прессой вместо приболевшего Фрэнка Лэмпарда, предупредил, что "Челси" должен получить устраивающее предложение и обзавестись заменой, чтобы 33-летний француз покинул "Стэмфорд Бридж" в январе.



"Он все еще выступает за "Челси". Если он уйдет, это должно быть во благо клуба".



"Мы не можем просто выпускать людей в дверь из клуба, если это будет означать, что у нас возникнет дефицит на каких-либо позициях".



"Порой ты должен учитывать индивидуальную ситуацию, но я должен сказать, Жиру ведет себя исключительно профессионально все то время, что он здесь. Я не вижу здесь каких-либо проблем".



"Мы не имели возможности приглашать новичков, поэтому каждый игрок рассматривался нами как ценный актив. Ты никогда не знаешь, что может случиться с травмами или формой, поэтому каждый важен до тех пор, пока он не здесь", — цитирует Морриса Evening Standard.