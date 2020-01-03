Моррис назвал условия, на которых "Челси" отпустит Жиру
Джоди Моррис, ассистент главного тренера "Челси", назвал условия, на которых его клуб будет готов отпустить нападающего Оливье Жиру в этом месяце.
В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился только двумя появлениями в стартовом составе, вчистую проигрывая конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму.
Контракт Жиру истекает в конце сезона, однако для Оливье имеет смысл сменить клуб уже в январе, чтобы обеспечить себя регулярной игровой практикой в преддверии Евро-2020.
Моррис, который пришел общаться с прессой вместо приболевшего Фрэнка Лэмпарда, предупредил, что "Челси" должен получить устраивающее предложение и обзавестись заменой, чтобы 33-летний француз покинул "Стэмфорд Бридж" в январе.
"Он все еще выступает за "Челси". Если он уйдет, это должно быть во благо клуба".
"Мы не можем просто выпускать людей в дверь из клуба, если это будет означать, что у нас возникнет дефицит на каких-либо позициях".
"Порой ты должен учитывать индивидуальную ситуацию, но я должен сказать, Жиру ведет себя исключительно профессионально все то время, что он здесь. Я не вижу здесь каких-либо проблем".
"Мы не имели возможности приглашать новичков, поэтому каждый игрок рассматривался нами как ценный актив. Ты никогда не знаешь, что может случиться с травмами или формой, поэтому каждый важен до тех пор, пока он не здесь", — цитирует Морриса Evening Standard.
03.01.2020 20:00
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