Гвардиола уверен, что Фернандиньо подпишет новый контракт

Фернандиньо Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник Фернандиньо подпишет новый контракт.

После своего перехода из "Шахтера" в 2013 году Фернандиньо выиграл три титула Премьер-Лиги с "горожанами". Несмотря на возраст, бразилец остается ключевой фигурой в планах Гвардиолы и прямо сейчас помогает команде справиться с кризисом в центре обороны.

И хотя действующий контракт 34-летнего Фернандиньо истекает уже в конце этого сезона, Гвардиола ожидает, что ветеран продлит свое пребывание в "Сити".

"Конечно, я бы хотел, чтобы он остался. Я так уверен, что он подпишет новый контракт, и я так рад этими тремя с половиной годами, что мы вместе".

"Ему не нужно убеждать меня, что он заслуживает здесь задержаться — он убедил меня в этом в первый день. Он в точности знает наше мнение о его заслугах перед клубом. Он один из величайших игроков за всю историю этого клуба", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 19:40

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