Моуриньо: "Я бы не надеялся на хорошие новости насчет Кейна"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что у него плохое предчувствие насчет травмы нападающего Харри Кейна.

В данный момент "шпоры" с тревогой ожидают результатов углубленного обследования Кейна, который получил травму задней поверхности бедра в матче против "Саутгемптона" 1 января. Моуриньо не сомневается, что Харри задержится в лазарете на продолжительное время.



"Если вы спрашиваете о моем предчувствии, будут новости хорошими или плохими, то мое предчувствие говорит, что новости будут больше плохими, чем хорошими".



"Когда игрок вроде Харри Кейна заканчивает матч так, как закончил он, не думая дважды, за пару секунд осознав серьезность ситуации, а также беря во внимание некоторые мнения медицинского департамента до углубленного обследования, я бы не надеялся на хорошие новости".



"Я не сильно разбираюсь в степенях надрыва задней поверхности бедра. Но я хорош в плане опыта и оценки ощущений, поэтому я не ожидаю хороших новостей. Мы потеряем его на какой-то период, а поскольку я абсолютно уверен в этом, я не хочу плакаться перед вами на каждой пресс-конференции. Нам будет его не хватать каждую минуту, что он пропустит, но я не хочу ныть все это время".



"Повторюсь, каждый знает важность Харри для команды. Думаю, он незаменим. Если и есть один незаменимый игрок в составе, то это он. Однако мы должны стараться искать решения с помощью других игроков. Я пришел, чтобы работать с имеющимися игроками, и я не думаю о трансферном рынке", — цитирует Моуриньо The Guardian.