"Брайтон" сражается за Федора Чалова

"Брайтон" находится в числе английских клубов, претендующих на нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Этот январь становится очередным трансферным окном, когда Чалова связывают с переездом в Премьер-Лигу, и на сей раз круг претендентов на Федора широк как никогда.



По информации Sky Sports, 21-летний россиянин находится в шорт-листе "Брайтона". Также за Чаловым может вернуться "Кристал Пэлас", который прошлым летом даже сделал предложение о покупке Федора.



В борьбу за Чалова может вмешаться и "Челси", особенно после того, как "Лион" отклонил предложение "синих" в 34 миллиона фунтов по Муссе Дембеле и объявил о своем намерении сохранить французского нападающего.



У владельца "Челси" Романа Абрамовича есть свои связи в ЦСКА, но чего "синие" не могут предложить Чалову, так это возможности играть регулярно. На "Стэмфорд Бридж" Федору была бы уготована только роль дублера для Тэмми Абрахэма.



Добавим, что трансфер Федора, забившего шесть голов в 27 матчах этого сезона, оценивается в 20 миллионов фунтов.