У "Борнмута" нет предложений насчет Аке

Наставник "Борнмута" Эдди Хау заявил, что никто из клубов не обращался к его клубу насчет приобретения защитника Натана Аке.

Накануне в английской прессе появилась информация, что после тяжелой травмы Калума Чемберса внимание на Аке обратил "Арсенал", а ранее Натана связывали с переходом в "Манчестер Сити" и возвращением в "Челси".



Фаворитом в борьбе за 24-летнего голландца выглядит "Челси", поскольку обладает правом приоритетного выкупа защитника по фиксированной цене в 40 миллионов фунтов, однако пока все это остается на уровне спекуляций.



"У меня нет никаких новостей насчет Натана. Его восстановление после травмы идет хорошо. Когда он вернется, станет видно", — цитирует Хау Sky Sports.



Добавим, что Аке лечится с начала декабря, когда в матче против "Ливерпуля" он получил травму задней поверхности бедра и выбыл на шесть недель.