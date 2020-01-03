"Астон Вилла" исключает продажу Грилиша в январе

Джек Грилиш Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит объявил, что полузащитник Джек Грилиш не покинет клуб в январе.

24-летний Грилиш великолепно проводит этот сезон, несмотря на то, что "вилланы" находятся всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.

Согласно слухам, своей игрой Джек, забивший восемь голов и шесть раз ассистировавший партнерам в 21 матче за "Виллу", привлек внимание "Манчестер Юнайтед", который потерял с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.

В прошлом Грилиш также назывался целью для "Тоттенхэма". Подобные спекуляции не удивляют Смита, однако бирмингемский клуб решительно настроен сохранить своего капитана.

"Думаю, он является большой целью для многих команд, и вы можете видеть, почему. Он игрок топ-уровня, но, как я уже говорил прежде, наши владельцы очень амбициозны и хотят, чтобы мы утвердились в качестве одного из лучших клубов Премьер-Лиги".

"А чтобы сделать это, нужно удерживать своих лучших игроков, поэтому мы удержим Джека Грилиша. Люди могут продолжать на него смотреть, но им нельзя к нему прикасаться", — цитирует Смита Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Грилиш

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 17:00

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  1. helicopter 03.01.2020 17:02 # helicopter
    Без него в составе им гарантирован вылет. Грилиш заслуживает повышения. К пинсам можно закинуть

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