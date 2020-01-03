"Шеффилд Юнайтед" подписал Джека Родуэлла

"Шеффилд Юнайтед" заключил краткосрочный контракт с бывшим полузащитником "Эвертона", "Манчестер Сити" и "Сандерленда" Джеком Родуэллом.

Родуэлл находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Блэкберном". Ранее в нынешнем сезоне Джек побывал на просмотрах в "Роме" и "Парме", но шанса в Серии А так и не получил.



В прошлом месяце стало известно, что Родуэлл приступил к тренировкам с "Шеффилд Юнайтед". За это время 28-летний англичанин произвел хорошее впечатление и заслужил контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.



"Джек провел с нами пару недель или около того, и он превосходно себя проявил. Он является универсалом и обладает опытом. Он может сыграть на нескольких позициях и увеличит нашу глубину состава, что важно на данной стадии сезона", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.