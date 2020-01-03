"Шеффилд Юнайтед" подписал Джека Родуэлла

Джек Родуэлл "Шеффилд Юнайтед" заключил краткосрочный контракт с бывшим полузащитником "Эвертона", "Манчестер Сити" и "Сандерленда" Джеком Родуэллом.

Родуэлл находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Блэкберном". Ранее в нынешнем сезоне Джек побывал на просмотрах в "Роме" и "Парме", но шанса в Серии А так и не получил.

В прошлом месяце стало известно, что Родуэлл приступил к тренировкам с "Шеффилд Юнайтед". За это время 28-летний англичанин произвел хорошее впечатление и заслужил контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.

"Джек провел с нами пару недель или около того, и он превосходно себя проявил. Он является универсалом и обладает опытом. Он может сыграть на нескольких позициях и увеличит нашу глубину состава, что важно на данной стадии сезона", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.


Метки Родуэлл, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 16:00

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  1. mugabe 03.01.2020 16:49 # mugabe
    летом его купит скам за 100 мультов

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  2. narcot 03.01.2020 16:26 # narcot
    ШЮ - уровень типичного короля!)

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  3. brown-ale 03.01.2020 16:24 # brown-ale
    Не игрок, а скотина. Топил Сандерленд в третьем дивизионе с зарплатой в 80кк, отказываясь уходить с жирного контракта.

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  4. anabanana94 03.01.2020 16:03 # anabanana94
    Просто пожалели парня, но Родуэлл молодец, не отпустил руки, всё таки добился своего.

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