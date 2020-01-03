"Шеффилд Юнайтед" подписал Джека Родуэлла
"Шеффилд Юнайтед" заключил краткосрочный контракт с бывшим полузащитником "Эвертона", "Манчестер Сити" и "Сандерленда" Джеком Родуэллом.
Родуэлл находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Блэкберном". Ранее в нынешнем сезоне Джек побывал на просмотрах в "Роме" и "Парме", но шанса в Серии А так и не получил.
В прошлом месяце стало известно, что Родуэлл приступил к тренировкам с "Шеффилд Юнайтед". За это время 28-летний англичанин произвел хорошее впечатление и заслужил контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.
"Джек провел с нами пару недель или около того, и он превосходно себя проявил. Он является универсалом и обладает опытом. Он может сыграть на нескольких позициях и увеличит нашу глубину состава, что важно на данной стадии сезона", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.
03.01.2020 16:00
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Последние комментарии:
летом его купит скам за 100 мультов
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ШЮ - уровень типичного короля!)
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Не игрок, а скотина. Топил Сандерленд в третьем дивизионе с зарплатой в 80кк, отказываясь уходить с жирного контракта.
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Просто пожалели парня, но Родуэлл молодец, не отпустил руки, всё таки добился своего.
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