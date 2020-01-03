"Вест Хэм" обсуждает переход Жедсона Фернандеша

"Вест Хэм" пытается опередить "Манчестер Юнайтед", вступив в переговоры с "Бенфикой" насчет приобретения полузащитника Жедсона Фернандеша.

Ранее на текущей неделе стало известно об интересе к Фернандешу со стороны "Юнайтед", а также о том, что "Бенфика" открыта к предложениям насчет своего юного дарования.



Однако Sky Sports утверждает, что в данный момент "красные дьяволы" находятся позади "Вест Хэма", которые уже вовсю обсуждает 18-месячную аренду Жедсона с последующим выкупом.



Сам Фернандеш хочет выступать в Премьер-Лиге, и его наиболее предпочтительным направлением является как раз Лондон в силу семейных обстоятельств.



Добавим, интерес к 20-летнему португальцу приписывают и некоторым другим клубам Премьер-Лиги, а также "Лиону" и "Милану".