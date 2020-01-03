Сульшер объяснился насчет новой травмы Погба

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер внес ясность в ситуацию с полузащитником Полем Погба, который вновь угодил в лазарет.

Перед матчем с "Арсеналом" 1 января Сульшер сообщил, что у Погба возникли проблемы с лодыжкой, и окружение Поля рекомендовало игроку лечь на операцию.

Также появились слухи, что против "Уотфорда" и "Ньюкасла" Погба играл через боль, и из-за недостаточной осторожности тренерского штаба у Поля случился рецидив.

Однако в пятницу Сульшер все прояснил, заверив, что у клуба и игрока единая позиция насчет травмы, которая на самом деле является новым повреждением, а не следствием предыдущего.

"Опять вы за свое — это 3-й раунд Кубка Англии, а вы говорите про Поля. Поль вернулся после длительного отсутствия. Он сыграл два матча, у него возникла негативная реакция, и он не смог поехать к "Бернли".

"Он почувствовал боль в своей лодыжке. Мы провели обследование. Это не прежняя травма, это другая травма. Конечно, при проведении такого обследования мы разговаривали с ним".

"Будучи игроком, ты всегда консультируешься со своими медиками. Так делал и я, когда мне требовалась операция. Ты хочешь знать еще одно мнение".

"Ему был дан совет лечь на операцию. Это не такая серьезная проблема. Как я и говорил, ему потребуется три-четыре недели", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 14:00

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  1. scholes18 03.01.2020 14:45 # scholes18
    Санчез 2.0

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  2. cabio-fapello 03.01.2020 14:18 # cabio-fapello
    что себе позволяет это погбецо? почему объясняться за него должен сульшер?

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  3. pistolero-lfc 03.01.2020 14:12 # pistolero-lfc
    Топарь. новый долгосрочный контракт чёрному господину манков

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