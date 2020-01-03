Сульшер объяснился насчет новой травмы Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер внес ясность в ситуацию с полузащитником Полем Погба, который вновь угодил в лазарет.

Перед матчем с "Арсеналом" 1 января Сульшер сообщил, что у Погба возникли проблемы с лодыжкой, и окружение Поля рекомендовало игроку лечь на операцию.



Также появились слухи, что против "Уотфорда" и "Ньюкасла" Погба играл через боль, и из-за недостаточной осторожности тренерского штаба у Поля случился рецидив.



Однако в пятницу Сульшер все прояснил, заверив, что у клуба и игрока единая позиция насчет травмы, которая на самом деле является новым повреждением, а не следствием предыдущего.



"Опять вы за свое — это 3-й раунд Кубка Англии, а вы говорите про Поля. Поль вернулся после длительного отсутствия. Он сыграл два матча, у него возникла негативная реакция, и он не смог поехать к "Бернли".



"Он почувствовал боль в своей лодыжке. Мы провели обследование. Это не прежняя травма, это другая травма. Конечно, при проведении такого обследования мы разговаривали с ним".



"Будучи игроком, ты всегда консультируешься со своими медиками. Так делал и я, когда мне требовалась операция. Ты хочешь знать еще одно мнение".



"Ему был дан совет лечь на операцию. Это не такая серьезная проблема. Как я и говорил, ему потребуется три-четыре недели", — цитирует Сульшера Sky Sports.