Сезон завершен для Хитона и Уэсли

"Астон Вилла" подтвердила, что голкипер Том Хитон и нападающий Уэсли Мораес уже не сыграют в остатке сезона.

Оба игрока получили серьезные травмы колена в победном для "вилланов" матче Премьер-Лиги против "Бернли" 1 января (1:2).



Именно Уэсли открыл счет в этом матче, но затем пострадал в столкновении с защитником "бордовых" Беном Ми. Хитону же досталось, когда он пытался помешать бывшему одноклубнику Крису Вуду забить утешительный гол на 80-й минуте.



Потеря того и другого игрока подталкивает "Астон Виллу" к выходу на трансферный рынок. Бирмингемский клуб уже сделал запрос насчет нападающего "Челси" Мичи Батшуайи и, по слухам, заинтересован в его партнере по команде Оливье Жиру.



Также "вилланы" имеют виды на голкипера "Стоука" Джека Батланда. Проблема для бирмингемцев в том, что травмирован не только Хитон, но и его дублер Джед Стир.