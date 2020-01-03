Сезон завершен для Хитона и Уэсли

Уэсли Мораес "Астон Вилла" подтвердила, что голкипер Том Хитон и нападающий Уэсли Мораес уже не сыграют в остатке сезона.

Оба игрока получили серьезные травмы колена в победном для "вилланов" матче Премьер-Лиги против "Бернли" 1 января (1:2).

Именно Уэсли открыл счет в этом матче, но затем пострадал в столкновении с защитником "бордовых" Беном Ми. Хитону же досталось, когда он пытался помешать бывшему одноклубнику Крису Вуду забить утешительный гол на 80-й минуте.

Потеря того и другого игрока подталкивает "Астон Виллу" к выходу на трансферный рынок. Бирмингемский клуб уже сделал запрос насчет нападающего "Челси" Мичи Батшуайи и, по слухам, заинтересован в его партнере по команде Оливье Жиру.

Также "вилланы" имеют виды на голкипера "Стоука" Джека Батланда. Проблема для бирмингемцев в том, что травмирован не только Хитон, но и его дублер Джед Стир.


Метки Астон Вилла, Мораес, травмы, Хитон

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 467

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 03.01.2020 13:43 # brown-ale
    Сцук, Бернли дровосеки просто.

    (ответить)

  2. godlike 03.01.2020 13:36 # godlike
    ибучии бернли валите уже в шип

    (ответить)

  3. liverpool1892est 03.01.2020 13:28 # liverpool1892est
    Ситуация "жопа"...Кариуса н-надо?

    (ответить)

  4. liverpool888 03.01.2020 13:17 # liverpool888
    Опять Бен Ми?

    (ответить)

  5. only--liverpool 03.01.2020 13:08 # only--liverpool
    жесть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: