"Арсенал" заинтересован в Джероме Боатенге

Джером Боатенг "Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга.

Напомним, накануне стало известно, что Калум Чемберс все-так надорвал крестообразные связки колена и нуждается операции.

Восстановление Чемберса займет от шести до девяти месяцев, и это подталкивает "канониров" к покупке центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Ранее с переходом на "Эмирейтс" связывали Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Натана Аке из "Борнмута", однако Sky Sports стало известно, что еще одной целью для "Арсенала" является 31-летний Боатенг.

Джером хочет покинуть Мюнхен в этом месяце и, как ожидается, будет доступен за 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов).


Метки Арсенал, Бавария, Боатенг

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 12:25

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  1. abse 03.01.2020 13:33 # abse
    За такие бабки почему бы и нет, на банку под замену сократису норм

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  2. liverpool1892est 03.01.2020 13:29 # liverpool1892est
    15 млн норм защ.

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  3. vyrentz 03.01.2020 12:33 # vyrentz
    Отработанный мусор, надеюсь, это лишь волны агента, ведь даже Арсеналу такого не пожелаешь

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  4. gunner87 03.01.2020 12:32 # gunner87
    Хороший защитник. Надо брать

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