"Арсенал" заинтересован в Джероме Боатенге

"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга.

Напомним, накануне стало известно, что Калум Чемберс все-так надорвал крестообразные связки колена и нуждается операции.



Восстановление Чемберса займет от шести до девяти месяцев, и это подталкивает "канониров" к покупке центрального защитника в зимнее трансферное окно.



Ранее с переходом на "Эмирейтс" связывали Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Натана Аке из "Борнмута", однако Sky Sports стало известно, что еще одной целью для "Арсенала" является 31-летний Боатенг.



Джером хочет покинуть Мюнхен в этом месяце и, как ожидается, будет доступен за 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов).