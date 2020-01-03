"Арсенал" заинтересован в Джероме Боатенге
"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга.
Напомним, накануне стало известно, что Калум Чемберс все-так надорвал крестообразные связки колена и нуждается операции.
Восстановление Чемберса займет от шести до девяти месяцев, и это подталкивает "канониров" к покупке центрального защитника в зимнее трансферное окно.
Ранее с переходом на "Эмирейтс" связывали Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Натана Аке из "Борнмута", однако Sky Sports стало известно, что еще одной целью для "Арсенала" является 31-летний Боатенг.
Джером хочет покинуть Мюнхен в этом месяце и, как ожидается, будет доступен за 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов).
03.01.2020 12:25
Просмотров: 820
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
За такие бабки почему бы и нет, на банку под замену сократису норм
(ответить)
15 млн норм защ.
(ответить)
Отработанный мусор, надеюсь, это лишь волны агента, ведь даже Арсеналу такого не пожелаешь
(ответить)
Хороший защитник. Надо брать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий