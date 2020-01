Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" готов продать Поля Погба за 150 миллионов фунтов. "Арсенал" поборется за Натана Аке. "Челси" и "Тоттенхэм" контактируют насчет Калиду Кулибали. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Поля Погба в "Ювентус" или "Реал" в этом месяце, но только за 150 миллионов фунтов. (Daily Express)



Джек Грилиш из "Астон Виллы" и Джеймс Мэддисон из "Лестера" — самые желанные трансферные цели для "Юнайтед" на январь. (The Independent)



"Бенфика" открыта к предложениям насчет 20-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша, который интересен "Юнайтед". (Sky Sports)



"Ливерпуль" следит за звездами "Норвича" Джамалом Льюисом и Эмилиано Буэндиа. (The Athletic)



Агент Жорже Мендеш работает над трансфером полузащитника "Атлетико" Тома Лемара в "Арсенал". (Marca)



"Арсенал" вступил в борьбу за защитника "Борнмута" Натана Аке. (The Telegraph)



"Лестер" опережает "Арсенал" в борьбе за защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. (Daily Express)



"Эвертон" готов предложить 21 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. (Sport Mediaset)



"Челси" получил отказ на свое предложение в 34 млн. фунтов о покупке нападающего "Лиона" Муссы Дембеле. (Sky Sports)



"Челси" и "Тоттенхэм" контактируют с агентом защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Daily Star)



У полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо есть варианты с "Тоттенхэмом", "Челси" и "Барселоной". (L'Esportiu)



"Аякс" не будет покупать у "Тоттенхэма" защитника Яна Вертонгена. (De Telegraf)



"Вест Хэм" готов предложить "Интеру" 17 млн. фунтов за нападающего Габигола. (Daily Star)



"Вест Хэм" проявляет интерес к голкиперам Даррену Рэндольфу и Асмиру Беговичу. (Sky Sports)



"Астон Вилла" претендует на нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Sun)



"Астон Вилла" хочет купить голкипера "Стоука" Джека Батленда. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" обсуждает покупку нападающего сборной Эквадора Леонардо Кампану. (Sky Sports)



"Саутгемптон" проявляет интерес к центральному защитнику "Реал Вальядолид" Мохаммеду Салису. (Sky Sports)



Другое



Бывший главный скаут "Арсенала" Стив Роули является кандидатом на должность спортивного директора "Вест Хэма". (The Telegraph)



В ближайшие 24 часа "Тоттенхэм" узнает, насколько серьезна травма нападающего Харри Кейна. (Evening Standard)



Жозе Моуриньо считает, что "Тоттенхэм" так плохо обороняется, потому что его защитникам не хватает роста. (The Sun)



Экс-нападающий "Сити" Марио Балотелли устроил автомобильную аварию в пять утра, возвращаясь из ночного клуба после празднования Нового года. (Daily Mail)