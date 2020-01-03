Траоре: "Я не выполняю силовых упражнений"
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре заявил, что не выполняет силовых упражнений на тренировках, и его физическая мощь — от природы.
Этот сезон — лучший в карьере 23-летнего Траоре, который в 20 матчах Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Пользуясь своей высочайшей скоростью и огромной физической мощью, воспитанник академии "Барселоны" становится просто неудержим для соперников, однако Адама уверяет, что эти качества даны ему от природы.
"Я не выполняю силовых упражнений на тренировках. В это сложно поверить, но это так. Это генетическое. Я очень быстро набираю массу", — сообщил Траоре La Sexta.
03.01.2020 10:00
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Последние комментарии:
да похер жрет не жрет
когда на тебя будет лететь такое мясо с его скоростью - ну его нах
он менди недавно как пылинку опрокинул
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А вот и новые обои для гейгунеров,будет на что подрочить этим пидрилам перед сном
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Не вооружённым взглядом видно, что сидит на астероидах.
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Ну да, ну да
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Полностью верю!
И Серена Уильямс полностью от природы талантливая теннисистка.
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Не показывайте фотки мужиков, гейгуннеры потекут у экранов своих...
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Месси чем то кололи
Так этого в 10 раз больше походу обкололи
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