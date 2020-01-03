Траоре: "Я не выполняю силовых упражнений"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре заявил, что не выполняет силовых упражнений на тренировках, и его физическая мощь — от природы.

Этот сезон — лучший в карьере 23-летнего Траоре, который в 20 матчах Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.



Пользуясь своей высочайшей скоростью и огромной физической мощью, воспитанник академии "Барселоны" становится просто неудержим для соперников, однако Адама уверяет, что эти качества даны ему от природы.



"Я не выполняю силовых упражнений на тренировках. В это сложно поверить, но это так. Это генетическое. Я очень быстро набираю массу", — сообщил Траоре La Sexta.



