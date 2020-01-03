Траоре: "Я не выполняю силовых упражнений"

Адама Траоре Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре заявил, что не выполняет силовых упражнений на тренировках, и его физическая мощь — от природы.

Этот сезон — лучший в карьере 23-летнего Траоре, который в 20 матчах Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Пользуясь своей высочайшей скоростью и огромной физической мощью, воспитанник академии "Барселоны" становится просто неудержим для соперников, однако Адама уверяет, что эти качества даны ему от природы.

"Я не выполняю силовых упражнений на тренировках. В это сложно поверить, но это так. Это генетическое. Я очень быстро набираю массу", — сообщил Траоре La Sexta.

Адама Траоре


Метки Вулверхэмптон, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1570

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  1. superperez101 03.01.2020 11:39 # superperez101
    да похер жрет не жрет
    когда на тебя будет лететь такое мясо с его скоростью - ну его нах
    он менди недавно как пылинку опрокинул

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  2. jirrort 03.01.2020 11:20 # jirrort
    А вот и новые обои для гейгунеров,будет на что подрочить этим пидрилам перед сном

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  3. elprimer 03.01.2020 11:01 # elprimer
    Не вооружённым взглядом видно, что сидит на астероидах.

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  4. beatles-red 03.01.2020 10:20 # beatles-red
    Ну да, ну да

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  5. sellman 03.01.2020 10:15 # sellman
    Полностью верю!
    И Серена Уильямс полностью от природы талантливая теннисистка.

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  6. papka-legend 03.01.2020 10:13 # papka-legend
    Не показывайте фотки мужиков, гейгуннеры потекут у экранов своих...

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  7. chebrec 03.01.2020 10:09 # chebrec
    Месси чем то кололи
    Так этого в 10 раз больше походу обкололи

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