"Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству передач в матче Премьер-Лиги
Против "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером "Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству передач в матче Премьер-Лиги.
Новый год подопечные Юргена Клоппа начали с уверенной домашней победы со счетом 2:0, сделав в этом матче 969 передач при точности 90.1 процентов. Кроме того, "Ливерпуль" владел мячом 74.8 процентов времени.
Прежде "красные" еще никогда не совершали так много передач в одном матче чемпионата, и теперь это новый клубный рекорд. Наибольший вклад в это достижение сделал защитник Виргил Ван Дейк — 131 пас при точности в 95 процентов.
Однако до рекорда Премьер-Лиги "Ливерпуль" все равно немного не дотянул. Goal напоминает, что в апреле 2018 "Манчестер Сити" совершил 1015 передач против "Суонси" при точности в 92.3 процента.
03.01.2020 09:00
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Последние комментарии:
восхитительная команда! Напомнило мне первый приход Жозе в Челси.
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И тут вторые )
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Я уже сбился со счёту какой рекорд мы уже обновили?
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Нахуй такие рекорды.
Лучше проиграть хоть 5 матчей в апл и сделать золотой дубль апл и лч
Этих рекордов оставьте шарлатану.
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Так выглядит доминация
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Лучшие! Просто красавцы!
КНЯЗИ!
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