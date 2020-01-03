Против "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером "Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству передач в матче Премьер-Лиги.

Новый год подопечные Юргена Клоппа начали с уверенной домашней победы со счетом 2:0, сделав в этом матче 969 передач при точности 90.1 процентов. Кроме того, "Ливерпуль" владел мячом 74.8 процентов времени.



Прежде "красные" еще никогда не совершали так много передач в одном матче чемпионата, и теперь это новый клубный рекорд. Наибольший вклад в это достижение сделал защитник Виргил Ван Дейк — 131 пас при точности в 95 процентов.



Однако до рекорда Премьер-Лиги "Ливерпуль" все равно немного не дотянул. Goal напоминает, что в апреле 2018 "Манчестер Сити" совершил 1015 передач против "Суонси" при точности в 92.3 процента.