"Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству передач в матче Премьер-Лиги

Мохамед Салах и Садио Мане Против "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером "Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству передач в матче Премьер-Лиги.

Новый год подопечные Юргена Клоппа начали с уверенной домашней победы со счетом 2:0, сделав в этом матче 969 передач при точности 90.1 процентов. Кроме того, "Ливерпуль" владел мячом 74.8 процентов времени.

Прежде "красные" еще никогда не совершали так много передач в одном матче чемпионата, и теперь это новый клубный рекорд. Наибольший вклад в это достижение сделал защитник Виргил Ван Дейк — 131 пас при точности в 95 процентов.

Однако до рекорда Премьер-Лиги "Ливерпуль" все равно немного не дотянул. Goal напоминает, что в апреле 2018 "Манчестер Сити" совершил 1015 передач против "Суонси" при точности в 92.3 процента.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, рекорды, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 889

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 03.01.2020 09:44 # papka-legend
    восхитительная команда! Напомнило мне первый приход Жозе в Челси.

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  2. kler 03.01.2020 09:40 # kler
    И тут вторые )

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  3. pistolero-lfc 03.01.2020 09:37 # pistolero-lfc
    Я уже сбился со счёту какой рекорд мы уже обновили?

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  4. chr1s8rown 03.01.2020 09:36 # chr1s8rown
    Нахуй такие рекорды.
    Лучше проиграть хоть 5 матчей в апл и сделать золотой дубль апл и лч
    Этих рекордов оставьте шарлатану.

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  5. masta 03.01.2020 09:32 # masta
    Так выглядит доминация

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  6. mikkiynwa 03.01.2020 09:14 # mikkiynwa
    Лучшие! Просто красавцы!
    КНЯЗИ!

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