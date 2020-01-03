Пол Паркер: "Магуайр и Линделеф недостаточно хороши для МЮ"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что Харри Магуайр и Виктор Линделеф недостаточно хороши для "красных дьяволов", а отказ от Криса Смоллинга был ошибкой.

Прошлым летом Магуайр перебрался в "Юнайтед" из "Лестера" в статусе самого дорого защитника в мира — 80 миллионов фунтов. Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер расчистил место для Харри, отправив Смоллинга в аренду в "Рому".



В качестве основного партнера Магуайра по центру обороны Сульшер избрал Линделефа, но с течением сезона эта связка не демонстрирует особого прогресса.



После провального для Харри и Виктора выезда к "Арсеналу" накануне Паркер, выигравший два титула с "Юнайтед", выразил мнение, что "дьяволам" нужны защитники получше.



"Харри Магуайр и Виктор Линделеф недостаточно хороши. Я не знаю, как они двое собираются прибавить".



"Юнайтед" по-прежнему обладает игроками, которые не в состоянии обеспечить клубу прогресс, если сравнивать их с Япом Стамом, Рио Фердинандом и Неманьей Видичем, которые делали большой вклад в победы "Юнайтед".



"Многие люди говорят о том, как много денег "Юнайтед" нужно потратить на новых защитников, но они не думают, захотят ли эти игроки перейти в "Юнайтед" прямо сейчас".



"Я не думаю, что им нужно было тратить столько на Магуайра. Когда их предыдущий тренер пытался оказать давление на клуб, они не стали тратить такого рода деньги".



"Кроме того, "Юнайтед" пришлось избавиться от Криса Смоллинга, что теперь видится ошибкой, учитывая его игру за "Рому", — цитирует Паркера Goal.