Наби Кейта снова травмирован

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Наби Кейта снова угодил в лазарет.

Изначально Кейта был назван в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" накануне вечером, однако на разминке у Наби возникли проблемы с паховыми мышцами, и Клопп был вынужден срочно поменять 24-летнего гвинейца на Джеймса Милнера.



После победы со счетом 2:0 Клопп поведал, что Кейта направляется на углубленное обследование, однако мерсисайдское дерби в рамках Кубка Англии в ближайший уикенд Наби в любом случае пропустит.



"Я не знаю в деталях, что случилось, но это связано с пахом, и я могу сказать, что против "Эвертона" он не сыграет. Это оставляет нас с 12 взрослыми игроками плюс дети. Это не круто".



"Не имею понятия, что случилось. Кажется, он травмировался с последним ударом во время разминки. Не знаю, сколько времени ему потребуется, но к воскресенью он не будет готов", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.