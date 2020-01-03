Семь вещей, что мы узнали в 21-м туре

21-й тур Премьер-Лиги был отмечен дебютными победами Микеля Артеты и Дэвида Мойеса на новых местах работы и продолжающимся восхождением "Уотфорда" и "Саутгемптона". Чем еще запомнились первые в 2020 году матчи?





Джаханбакш заявляет о своем таланте



За последнюю пару лет "Брайтон" совершил немало плохих трансферов — и большая часть из них были попыткой усилить атаку. Одним из наиболее разочаровывающих стало приобретение иранца Алирезы Джаханбакша. Летом 2018 он стал самым дорогим футболистом в истории "чаек", придя из АЗ, но только в предыдущем туре забил свой первый гол за команду.



Второй случился в туре нынешнем. "Брайтон" долго и бесполезно владел мячом, минимально уступая "Челси", но в концовке команда Грэма Поттера, наконец, прибавила. Спас "Брайтон" от поражения именно Джаханбакш. Его потрясающий удар через себя уже может претендовать на лучший гол января в Премьер-Лиге, как минимум, а сам иранец, вполне возможно, громко заявит о себе во второй половине сезона. Свой талант он с большим опозданием обозначил. Теперь перед ним задача стать первым вингером "Брайтона", эффективным на постоянной основе.



Праздники вышли для "Уотфорда" идеальными



С середины сентября и до конца года "Вулверхэмптон" проиграл в чемпионате всего два матча. Взять верх над "волками" на этом отрезке смогли лишь "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Не только серьезные соперники, но и соперники, которым отчасти помог случай. Уровень выступлений команды Нуну стал очень стабильным, вне зависимости от сложности календаря.



"Уотфорд" тоже сумел победить "волков". Сюрприз? Едва ли. После прихода Найджела Пирсона "шершни" уже набрали больше очков, чем за все время до его назначения в этом сезоне. "Викаридж Роуд" праздновал третий подряд домашний успех. Снова отличная игра Деулофеу и Сарра, снова команда остается в меньшинстве и снова (пусть при другом характере встречи) сохраняет себе три очка. Праздники никому не удались лучше, чем "Уотфорду". Особенно на фоне того, как команда выступала до них.



У "Ньюкасла" новый кризис



Даже в свои лучшие дни "сороки" должны настраиваться на новые проблемы, и в очередной кризис команда угодила в этот праздничный период. Поднявшись в верхнюю часть таблицы, подопечные Стива Брюса проиграли три подряд матча, а их прославленная оборона пропустила в них девять мячей. Два подряд домашних поражения, включая полную капитуляцию в игре с "Лестером".



И если бы дело было только в результатах. Оборона "Ньюкасла" навлекла на себя беду в среду еще в первом тайме, но худшее случилось после. По ходу встречи Стив Брюс потерял четырех футболистов с травмами: Йетро Виллемса, Хавьера Манкильо, Джонджо Шелви и Фабиана Шера. Последний ушел на старте второго тайма, когда у Брюса уже не осталось замен. Три из четырех этих травм были мышечными, и тренер "Ньюкасла" вправе жаловаться на усталость вследствие сложного календаря. Возможно, усталостью можно объяснить и те несвойственные "сорокам" ранее индивидуальные ошибки в обороне. Положение "Ньюкасла" по-прежнему в порядке, но на "Сент-Джеймс Парк" только дай повод погрузиться в кризис.



"Саутгемптон" отрывается от проблемной зоны



Преображение "Саутгемптона" случилось намного позже унизительного поражения 0:9, и руководство клуба стоит похвалить за доверие Ральфу Хазенхюттлю. В последних девяти встречах "святые" одержали пять побед, последняя из которых случилась в игре с "Тоттенхэмом". В процессе этого был провальный поединок с "Вест Хэмом" дома, но в остальном "Саутгемптон" выступает превосходно — и матч со "шпорами" исключением не стал.



Очередной гол Данни Ингса (шикарный) и качественная игра без мяча, которая лишила "Тоттенхэм" моментов. "Саутгемптон" отрывается от зоны вылета, а "Тоттенхэм" не может сблизиться с "Челси" на четвертой позиции. И легче лондонцам не станет: к стабильно плохой игре в обороне и отсутствию качества в центре поля теперь добавляется травма Харри Кейна.



Мойес идеально стартовал в "Вест Хэме"



Возвращение Дэвида Мойеса вдохновило не всех фанов "Вест Хэма", но с ним команда тут же выдала свой лучший матч сезона. Мойес разумно обратился за поддержкой к Марку Ноблу. Капитан вернулся в состав, призвал фанов поддержать менеджера и команду, а та, в свою очередь, поддержала обоих. Нобл вел за собой "Вест Хэм", выдавший превосходный поединок с "Борнмутом".



4:0 в первой же игре — так тренеры кризисных команд начинают редко. "Вест Хэм" атаковал и был уверен в себе. Вслед за Ноблом засияли и те, к кому в этом сезоне масса претензий: Фелипе Андерсон и Себастьян Алле. Моментов сопернику не оставили, хотя "Борнмут" не сильно и постарался. Эдди Хау все пытается вдохновить здоровых игроков, подавая борьбу за выживание, как интересный вызов, но вдохновляют их разве что матчи с грандами.



"Арсенал" прибавил с Артетой



В первых двух матчах во главе "Арсенала" Микель Артета взял только одно очко. Новый тренер отмечал элементы прогресса в действиях команды, а также говорил о самоотдаче. С третьего раза его справедливые оценки подкрепились фактическим результатом. "Арсенал" победил на своем поле впервые за почти три месяца, да еще и в поединке с "Манчестер Юнайтед".



"Юнайтед" в этом сезоне проявляет себя в играх с большими соперниками. Возможно, подвох был в том, что "Арсенал" команда Сульшера таковым изначально не воспринимала. Но лондонцы полностью доминировали в первой половине встречи, забили дважды и могли забивать больше. После перерыва "Арсенал" играл на удержание, но на этот раз лучше, чем с "Челси". Впрочем, не стоит снимать и вину с соперника — в отличие от того же "Челси", манкунианцы ничего в атаке не предложили. "Арсенал" действительно прибавил с Артетой. Так, как в первом тайме этой игры, команда не играла уже очень давно. Еще дольше, чем не побеждала на своем поле.



"Ливерпуль" сохраняет свой отрыв



В феврале прошлого года "Шеффилд Юнайтед" проиграл выездной поединок Чемпионшипа "Суонси", и это поражение было последним гостевым у "клинков" до предыдущего тура Премьер-Лиги. Команда Криса Уайлдера уступила в завершающей игре 2019 года, а затем потерпела второе поражение в течение четырех дней — больше, чем за 11 месяцев до этого.



У "Юнайтед" есть оправдание: они играли с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". В первой встрече им отчасти не везло, во второй поражение было безоговорочным. Лидер чемпионата сделал профессиональную работу. Отличная реализация моментов, а также контроль мяча, лишающий команду Уайлдера и возможности контратаковать, и энергии в принципе. "Лестер" и "Сити" в этом туре свои матчи выиграли, но даже максимальных усилий им будет недостаточно: "Ливерпуль" своих результатов добивается очень хладнокровно.



Иван Громиков специально для FAPL.ru