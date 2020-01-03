"Ливерпуль" в доминирующем стиле победил "Шеффилд Юнайтед"
"Ливерпуль" в доминирующей манере победил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0 и продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до целого года.
По сравнению с минимальной победой над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "красных" должен был появиться Наби Кейта, чтобы заменить Адама Лаллану, однако на разминке гвинеец получил травму паха и уступил свое место в команде Джеймсу Милнеру.
У "шершней" с первых минут вышли Джон Лундстрем и Дэвид Макголдрик, заменив Мухамеда Бешича и Каллума Робинсона относительно поражения 2:0 от "Манчестер Сити".
Хозяевам "Энфилда" хватило всего трех с половиной минут, чтобы открыть счет. Джордж Болдок поскользнулся на своем фланге, позволив Энди Робертсону принять длинный заброс от Виргила Ван Дейка и прострелить на линию вратарской, где Мохамед Салах опередил защитника и послал мяч между ног голкиперу — 1:0.
На 11-й минуте Салах едва не удвоил счет, пробив в касание по летящему мячу из района 11-метровой отметки, однако Дин Хендерсон отразил этот сложнейший удар.
"Ливерпуль" полностью контролировал игру и дальше, ничего не позволив своему сопернику до перерыва. На 30-й минуте Салах вновь схлестнулся с Хендерсоном, но голкипер гостей совершил еще один сейв.
Во втором тайме "красные" заиграли активнее впереди и на 64-й минуте, наконец, сделали счет комфортным. Получив ответную передачу от Салаха, Садио Мане пробил из центра штрафной. Хендерсон остановил удар, но сам же Мане подхватил мяч и поразил цель — 2:0.
Второй гол до предела упростил игру для хозяев. "Шеффилд" перестал сопротивляться, за исключением Хендерсона — быть бы разгрому, если бы не Дин. Лишь на 87-й минуте появившийся на замену Оли Макберни размял заскучавшего Алиссона ударом головой.
"Ливерпуль" одержал победу, которая не вызывает никаких вопросов. "Шеффилд Юнайтед" практически не имел моментов и легко мог пропустить больше, чем дважды.
"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
03.01.2020 00:50
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Последние комментарии:
Манки, может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию на фапле?
Есть инфа от знающего человека, что в МЮ скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию с опоркой, а потом разорвут контракт с Санчесом (лучшим пианистом в Манчестере). Тогда Сульшер и сформирует топовый состав с Перейрой и Лингардом в основе. Погба поднимут з/п и будут держать, Реал ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Каждую неделю будем выносить на классе соперников, как Ливерпуль сейчас - каждый будет получать удовольствие от просмотра матчей. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких Глейзеры-аут, никаких спортивных дирекотров. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Просто надо перетерпеть смуту и все наладится, братка. Не надо протестовать и плеваться в телевизор. Отсиди свой срок на фапле или просто расслабся, отдохни, накати пивка, бабу выеби в конце концов. Клопповский гегенпрессинг также является тиранией, тиранией более тщательно замаскированной, но в сущности не дарующий свободы.
Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии Вудворду. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие МЮ уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горим Уотфорду - значит должны гореть, начали внезапно отскакивать в матче с Бёрнли - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации пенсоты и скаузеров! За вас всё сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете МЮ, игра пойдёт!
Главное - потерпеть!
(ответить)
Доминируй и унижай!
Год без поражения!
Ливерпуль с очередной победой!
YNWA
(ответить)
Где этот пидор Безвиз и его шакаленок Кожан? Кто их завтра увидет,скажите им,что они конченые пидорги!
(ответить)
Ладно пацики пока,пойду вздрочну и спать.Завтра тяжелый день,опять бухать!
(ответить)
Какой же все таки Аткинсон пидор...всех с победой
(ответить)
По Срач ТВ финал ЛЧ крутят (наших доминантов и там и тут показывают)!
(ответить)
Почему этот ебаный хрусталь постоянно ломается,Кейта? Сегодня даже на разминке перед матчем умудрился сломаться.Напоминает ебучего Старриджа
(ответить)
Ливерпуль» год не проигрывает в АПЛ: 32 победы, 5 ничьих
(ответить)
Игра совершенно не понравилась...Эвертону надо проиграть и забить на этот ебаный КА
(ответить)
Амбалы с Шеффилда говорят они нас выебли так как готовы лучше нас физически....Всё коротышки по физухи ебут амбалов! О чем тут ещё говорить....
(ответить)
В лазарете пол команды лежат,инвалиды ебаные...В концовке щегла 16 летнего пришлось выпускать(Харви Элиота)
(ответить)
Отличный матч, полная доминация, за исключением пары минут расслабленности.
Все здорово выглядели, гомез прибавляет на глазах под руководством ван дейка.
Единственное, очередная травма, слишком много их стало в последнее время. надеюсь, лазарет скоро опустеет, а с эве можно резерв выпустить.
Клопп топ
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Я думал канонир с номером 141 знает только фамилии футболистов и несколько букв: гол, гп, пгп. Ну, прикинул, что пропал и с концами. А он оказывается другие слова учил и теперь текста выдаёт с претензией.
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ЛФК отлично стартовал и забив быстрый гол, уверенно в дальнейшем провел матч, чем-то игра с клинками напоминала предыдущую с волками. В обороне хорошо, Мане здорово выглядел в атаке, у Фирмино было много потерь, Арнольд и Вейналдум не без ошибок. Теперь в чемпионате год без поражений и пятый матч подряд на ноль, сразу же после серии в восемь пропуская.
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Если Ливерпуль выиграет свой следующий матч против Тоттенхэм, то это будет рекорд высшего дивизиона в истории по набранным очкам со старта. Ман Сити имел столько же очков после 20 туров 2 года назад, перед ничейным результатом в 21 туре.
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Буднично. Обыденно. Пешком. Спустя рукава. На дабл классе. Не заморачиваясь. Пиная хер. Тренируясь.
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Бля, если бы Членсы сейчас были в таком же положении, как Ливерпуль, проведя 20 туров и выиграв из них 19 и сыграв один матч в ничью, то фапл бы сдох от синей хуеты.
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969 передач при 90% точности - теперь понятно почему голов так мало.
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Ору с гг-шек
Последняя победа дома в октябре, выиграли донных лохов срульшера, а духу набрались словно шпендики в первый раз записавшиеся на секцию бокса, рано начали выходить из под шконок, черти) подождали бы хоть немного
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Милнер в центре выглядел в оконцовке просто убого,я думал он от усталости свалится
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