"Ливерпуль" в доминирующем стиле победил "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" в доминирующей манере победил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0 и продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до целого года.

По сравнению с минимальной победой над "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "красных" должен был появиться Наби Кейта, чтобы заменить Адама Лаллану, однако на разминке гвинеец получил травму паха и уступил свое место в команде Джеймсу Милнеру.



У "шершней" с первых минут вышли Джон Лундстрем и Дэвид Макголдрик, заменив Мухамеда Бешича и Каллума Робинсона относительно поражения 2:0 от "Манчестер Сити".



Хозяевам "Энфилда" хватило всего трех с половиной минут, чтобы открыть счет. Джордж Болдок поскользнулся на своем фланге, позволив Энди Робертсону принять длинный заброс от Виргила Ван Дейка и прострелить на линию вратарской, где Мохамед Салах опередил защитника и послал мяч между ног голкиперу — 1:0.



На 11-й минуте Салах едва не удвоил счет, пробив в касание по летящему мячу из района 11-метровой отметки, однако Дин Хендерсон отразил этот сложнейший удар.



"Ливерпуль" полностью контролировал игру и дальше, ничего не позволив своему сопернику до перерыва. На 30-й минуте Салах вновь схлестнулся с Хендерсоном, но голкипер гостей совершил еще один сейв.



Во втором тайме "красные" заиграли активнее впереди и на 64-й минуте, наконец, сделали счет комфортным. Получив ответную передачу от Салаха, Садио Мане пробил из центра штрафной. Хендерсон остановил удар, но сам же Мане подхватил мяч и поразил цель — 2:0.



Второй гол до предела упростил игру для хозяев. "Шеффилд" перестал сопротивляться, за исключением Хендерсона — быть бы разгрому, если бы не Дин. Лишь на 87-й минуте появившийся на замену Оли Макберни размял заскучавшего Алиссона ударом головой.



"Ливерпуль" одержал победу, которая не вызывает никаких вопросов. "Шеффилд Юнайтед" практически не имел моментов и легко мог пропустить больше, чем дважды.



"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче