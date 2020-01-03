Руни с успехом дебютировал за "Дерби"

Дождавшись наступления января, нападающий Уэйн Руни дебютировал за "Дерби" и сделал это с большим успехом.

Напомним, Руни присоединился к "баранам" как играющий тренер, заключив с клубом Чемпионшипа 18-месячный контракт.



34-летний англичанин появился в стартовом составе команды Филлипа Коку на домашний матч против "Барнсли" в четверг вечером, причем — с капитанской повязкой.



Уэйн немедленно принялся отрабатывать свои авансы. Руни не только провел на поле все 90 минут, но и отметился результативной передачей на Мартина Уогхорна, что помогло "Дерби" одержать победу 2:1.