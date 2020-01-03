Руни с успехом дебютировал за "Дерби"
Дождавшись наступления января, нападающий Уэйн Руни дебютировал за "Дерби" и сделал это с большим успехом.
Напомним, Руни присоединился к "баранам" как играющий тренер, заключив с клубом Чемпионшипа 18-месячный контракт.
34-летний англичанин появился в стартовом составе команды Филлипа Коку на домашний матч против "Барнсли" в четверг вечером, причем — с капитанской повязкой.
Уэйн немедленно принялся отрабатывать свои авансы. Руни не только провел на поле все 90 минут, но и отметился результативной передачей на Мартина Уогхорна, что помогло "Дерби" одержать победу 2:1.
03.01.2020 00:40
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Последние комментарии:
сделал гп - большой успех, михуйла иди на хуй
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Кликбейт в заголовке, я думал уже трёху положил, а тут только один вшивый ассист
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