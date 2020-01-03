Ван Перси упрекнул Сульшера за добродушное поведение

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер должен вести себя по-другому после поражений.

2020 год "Юнайтед" начал с поражения 2:0 в гостях у "Арсенала", однако после матча Сульшер был привычно улыбчив и добродушен. Манера, в которой Оле Гуннар общался с прессой, возмущает Ван Перси.



"Когда я слушаю Оле, он звучит как славный парень, но я бы хотел видеть в нем чуть больше энергии, иногда — злости. Это необходимо в его профессии. А сейчас он улыбается после такого рода матча. Это неподходящий момент, чтобы улыбаться", — сообщил Ван Перси в эфире BT Sport.



В то же время Рио Фердинад, поигравший бок о бок с Сульшером за "Юнайтед", возразил Ван Перси и заверил, что со своими игроками норвежец ведет себя гораздо жестче.



"Ты хочешь получить реакцию в раздевалке. В раздевалке можно увидеть другую сторону Оле — уж я знаю, что он может быть беспощаден и очень холоден. Он говорил беспощадные вещи другим игрокам, когда играл сам, и я уверен, как тренер он ведет себя так же", — заявил Фердинанд.