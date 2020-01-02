Виейра считает несправедливостью место Мане в голосовании на "Золотой мяч"
Легенда "Арсенала" Патрик Виейра считает несправедливостью, что в голосовании на "Золотой мяч" нападающий "Ливерпуля" Садио Мане занял только четвертое место.
В прошлом сезоне Мане забил 26 голов во всех соревнованиях и помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов, однако в голосовании на самую престижную индивидуальную награду в футболе Садио пропустил вперед Лионеля Месси, Виргила Ван Дейка и Криштиану Роналду.
Виейра, который ныне тренирует "Ниццу", убежден, что своей игрой в 2019 году сенегалец заслуживал если не сам "Золотой мяч", то быть гораздо ближе к награде.
"Я нахожу это несправедливым. Это несправедливо, если сравнивать количество сыгранных им матчей с количеством раз, когда он исполнял определяющую роль".
"Учитывая его вклад в голы и — что еще важнее — его поведение на поле, думаю, он заслуживал гораздо большего, чем четвертое место", — сообщил Виейра RFI.
02.01.2020 23:00
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Мнение эксперта: в Ливере тренером отлично поставлена игра. Любой игрок там показывает максимум. Салах, Фирмино, Манэ, ВанДейк, Робертсон, Арнольд, Фабиньо, Алиссон. Ощущение, что надо всем дать ЗМ.
А теперь представьте Манэ в текущем МЮ. Он там сразу станет унылым говном, ибо команда полное дерьмо.
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