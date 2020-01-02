"Сити" отправил Робертса в "Мидлсбро"
"Манчестер Сити" отправил своего вингера Патрика Робертса в "Мидлсбро" на остаток сезона.
Напомним, в августе Робертс присоединился к "Норвичу", но с тех пор сыграл только четыре матча за новичка Премьер-Лиги.
В сложившейся ситуации аренда Робертса была досрочно прекращена, и теперь 22-летний англичанин отправляется в новую командировку, чтобы выступать за команду Джонатана Вудгейта в Чемпионшип.
Добавим, что "Сити" владеет Робертсом с 2015 года. За это время Патрик также успел побывать в "Селтике" и "Жироне".
02.01.2020 22:10
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