"Сити" отправил Робертса в "Мидлсбро"

"Манчестер Сити" отправил своего вингера Патрика Робертса в "Мидлсбро" на остаток сезона.

Напомним, в августе Робертс присоединился к "Норвичу", но с тех пор сыграл только четыре матча за новичка Премьер-Лиги.



В сложившейся ситуации аренда Робертса была досрочно прекращена, и теперь 22-летний англичанин отправляется в новую командировку, чтобы выступать за команду Джонатана Вудгейта в Чемпионшип.



Добавим, что "Сити" владеет Робертсом с 2015 года. За это время Патрик также успел побывать в "Селтике" и "Жироне".