"Лион" хочет сохранить Муссу Дембеле

"Лион" предупредил, что не собирается продавать в январе нападающего Муссу Дембеле, интерес к которому приписывают "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Сегодня утром французское издание Foot Mercato сообщило, что "Челси" получил отказ на свое предложение в 34 миллиона фунтов по Дембеле, но уже готовит улучшенное.



Также экс-нападающего "Селтика" и "Фулхэма" сватают в "Юнайтед", который испытывает явные проблемы с голами в этом сезоне — "дьяволы" забили меньше всех среди первых шести команд Премьер-Лиги.



В ответ на это "Лион" выпустил официальное заявление, сообщил о своем намерении сохранить Муссу, который забил 30 голов в 71 матче за клуб. Однако полностью уход 23-летнего француза не исключается.



"Лион" обратил внимание на определенную информацию, появившуюся в медиа, касательно интереса других клубов к Муссе Дембеле во время этого трансферного окна".



"Мы бы хотели заверить, что желаем, как и летом 2019, оставить Муссу Дембеле у себя. Клуб полностью верит в Муссу и рассчитывает на него в грядущие сезоны в своем стремлении к успеху", — гласит заявление "Лиона".