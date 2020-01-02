"Астон Вилла" обратилась насчет Батшуайи

"Астон Вилла" сделала запрос относительно нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.

В данный момент "вилланы" с большой тревогой ожидают результатов углубленного обследования Уэсли Мораеса, который получил травму связок колена в матче Премьер-Лиги против "Бернли" накануне.



Как сообщает Sky Sports, на "Вилла Парк" опасаются, что это повреждение досрочно завершит сезон 23-летнего бразильца, который прошлым летом обошелся бирмингемцам в рекордные для их клуба 22 миллиона фунтов.



"Астон Вилла" искала центрального нападающего и раньше, но опасения насчет Уэсли, забившего пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги, заставили клуб значительно ускорить процесс поисков.



Вместе с тем Sky Sports утверждает, что Батшуайи, насчет аренды которого обратилась "Астон Вилла", не хочет уходить из "Челси" посреди сезона и все еще надеется найти свое место в планах Фрэнка Лэмпарда.