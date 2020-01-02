Пулишич: "Игроки "Челси" готовы к приходу новичков"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что его команда готова к прихода новичков, которые увеличат конкуренцию на позициях.

Когда Фрэнк Лэмпард брался за работу прошлым летом, трансферный запрет, под которым находился лондонский клуб, создал почти тепличные условия для молодежи "синих".



Однако на длинной дистанции талантливая молодежь "Челси" показала себя нестабильной, и теперь Лэмпард готов покупать. В первую очередь "синие" ищут новичков на атакующие позиции, но Пулишича это не страшит.



"Это нормально, что команда ищет усиление, и если сюда придут новички, они будут конкурировать с имеющимися игроками за места в составе. Так это устроено".



"Поэтому мы будем готовы к этому, и я надеюсь, мы получим игроков, которые захотят помочь нам", — цитирует Пулишича Sky Sports.