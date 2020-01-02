"Арсенал" готов купить защитника после потери Чемберса

"Арсенал" готов выйти на трансферный рынок для покупки защитника после того, как худшие опасения насчет Калума Чемберса подтвердились.

Напомним, Чемберс был вынужденно заменен по ходу дерби с "Челси" в минувший уикенд. Сразу же появились подозрения, что травма Калума может оказаться очень серьезной.



Как сообщает The Telegraph, серия углубленных обследований подтвердила, что 24-летний англичанин действительно надорвал крестообразные связки колена и нуждается в операции.



Если изначально главный тренер "канониров" Микель Артета был сосредоточен на приглашении полузащитника в январе, то теперь ему придется переключиться на поиски центрального защитника, потому что потеря Чемберса на многие месяцы создает напряжение в этой зоне.



Среди игроков, к которым присматривается "Арсенал", издание называет Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", Натана Аке из "Борнмута" и Даниэле Ругани из "Ювентуса".



"Мы постараемся быть активными на рынке, изучая варианты, которые могут нам подвернуться для укрепления состава. Мы обязаны к этому стремиться, и мы поработаем над этим".



"На мне лежит обязанность высказывать руководству мнение насчет того, где и как мы можем стать сильнее. Несколько дней назад мы потеряли с тяжелой травмой Калума, что, очевидно, меняет наши планы насчет обороны. Однако реальность такова, что наши ресурсы ограничены", — сообщил Артета.