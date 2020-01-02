"Шеффилд Юнайтед" тренировался в парке перед матчем с "Ливерпулем"

Шеффилд Юнайтед Заключительную тренировку перед выездным матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" игроки "Шеффилд Юнайтед" провели в местном парке.

"Клинки", набравшие 11 очков из 21 возможного в декабре, станут первым после Нового года соперником лидирующего "Ливерпуля", который надеется оформить ровно 12 месяцев без поражений в Премьер-Лиге.

Как сообщает Sky Sports, команда Криса Уайлдера заранее прибыла в Ливерпуль и в четверг утром решила провести тренировку в парке Стэнли, который располагается между "Энфилдом" и "Гудисон Парк".

Во время занятия не обошлось без сюрпризов — местная собака решила пометить привезенный из Шеффилда тренировочный конус.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 02.01.2020 18:13 # slash-lfc
    Чирарт оставил чёрную метку. Шеффилду пiзда.

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  2. brown-ale 02.01.2020 18:06 # brown-ale
    Стиви Джи напроказничал.

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  3. januzaj00 02.01.2020 18:03 # januzaj00
    негоже ради ливера на тренировочном поле готовиться

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  4. superperez101 02.01.2020 18:01 # superperez101
    фаршманул и убежал

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