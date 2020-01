"Шеффилд Юнайтед" тренировался в парке перед матчем с "Ливерпулем"

Заключительную тренировку перед выездным матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" игроки "Шеффилд Юнайтед" провели в местном парке.

"Клинки", набравшие 11 очков из 21 возможного в декабре, станут первым после Нового года соперником лидирующего "Ливерпуля", который надеется оформить ровно 12 месяцев без поражений в Премьер-Лиге.



Как сообщает Sky Sports, команда Криса Уайлдера заранее прибыла в Ливерпуль и в четверг утром решила провести тренировку в парке Стэнли, который располагается между "Энфилдом" и "Гудисон Парк".



Во время занятия не обошлось без сюрпризов — местная собака решила пометить привезенный из Шеффилда тренировочный конус.





Just trying to do an activation session in peace #SUFC pic.twitter.com/YCgPgp9LIo