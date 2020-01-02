"Шеффилд Юнайтед" тренировался в парке перед матчем с "Ливерпулем"
Заключительную тренировку перед выездным матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" игроки "Шеффилд Юнайтед" провели в местном парке.
"Клинки", набравшие 11 очков из 21 возможного в декабре, станут первым после Нового года соперником лидирующего "Ливерпуля", который надеется оформить ровно 12 месяцев без поражений в Премьер-Лиге.
Как сообщает Sky Sports, команда Криса Уайлдера заранее прибыла в Ливерпуль и в четверг утром решила провести тренировку в парке Стэнли, который располагается между "Энфилдом" и "Гудисон Парк".
Во время занятия не обошлось без сюрпризов — местная собака решила пометить привезенный из Шеффилда тренировочный конус.
Just trying to do an activation session in peace #SUFC pic.twitter.com/YCgPgp9LIo— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 2, 2020
02.01.2020 18:00
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Чирарт оставил чёрную метку. Шеффилду пiзда.
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Стиви Джи напроказничал.
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негоже ради ливера на тренировочном поле готовиться
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фаршманул и убежал
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