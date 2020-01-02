Гиггз считает, что Лингарду не хватает футбольных мозгов в сравнении с Озилом
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз сравнил Джесси Лингарда с Месутом Озилом, заявив, что плеймейкеру "красных дьяволов" не хватает футбольного интеллекта.
Лингард, который совершил свое последнее результативное действие в Премьер-Лиге еще в 2018 году, совершенно провалил матч против "Арсенала".
В то же время Озил, выступающий на той же позиции, что и Лингард, проявил себя с лучшей стороны, поэтому вердикт Гиггза оказался неутешителен.
"Озил — умный игрок, и вы можете видеть разницу между этими двумя 10-ми номерами".
"Несмотря на то, что Озил пробежал большую дистанцию, он удерживал свою позицию, когда "Арсенал" владел мячом. Он не бежал по направлению к мячу. Поэтому основную часть своей дистанции он пробежал, когда оборонялся".
"В то же время Джесси, когда "Юнайтед" был с мячом, просто постоянно двигался по направлению к мячу, сокращая дистанцию".
"Озил в такой ситуации ведет себя терпеливо, и это исходит от тренера, судя по паре последних матчей. Он талантливый и умный игрок, который умеет это", — цитирует Гиггза Manchester Evening News.
02.01.2020 17:00
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Последние комментарии:
ни в одной нормальной команде такое чучело даже не попадало бы в заявки
а тут в основе да еще и приоритетная цель клуба на сохранение контракта
да что там сохранение, на улучшение
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Озил за последний игровой год практически ничего не показал. Он ленивый, не идет в отбор часто вобще незаметный, но по сравнению с этим Лингардом он как минимум Месси. Я даже не помню когда он нормально играл. Он даже на уровне молодежи играет херово.
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топово канеш тупой квартерон обоссал глупого нигера
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Кстати Жоржиньо тоже не плох
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Лучшие распасовщики мира это Озил, де Брюне, модрич и потихоньку Мэддисон. Все они топы с интеллектом..
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Не только футбольных.интеллектом обделён
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обычных тоже не хватает
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Вместо Лингарда Мэддисона и будет порядок. Конечно с некогда лучшим распасовщиком Европы не сравнить по футбольному интеллекту. Вне поля турок мразь и тупица.
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Зато модельер
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зато воспитанник
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