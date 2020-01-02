Гиггз считает, что Лингарду не хватает футбольных мозгов в сравнении с Озилом

Джесси Лингард Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз сравнил Джесси Лингарда с Месутом Озилом, заявив, что плеймейкеру "красных дьяволов" не хватает футбольного интеллекта.

Лингард, который совершил свое последнее результативное действие в Премьер-Лиге еще в 2018 году, совершенно провалил матч против "Арсенала".

В то же время Озил, выступающий на той же позиции, что и Лингард, проявил себя с лучшей стороны, поэтому вердикт Гиггза оказался неутешителен.

"Озил — умный игрок, и вы можете видеть разницу между этими двумя 10-ми номерами".

"Несмотря на то, что Озил пробежал большую дистанцию, он удерживал свою позицию, когда "Арсенал" владел мячом. Он не бежал по направлению к мячу. Поэтому основную часть своей дистанции он пробежал, когда оборонялся".

"В то же время Джесси, когда "Юнайтед" был с мячом, просто постоянно двигался по направлению к мячу, сокращая дистанцию".

"Озил в такой ситуации ведет себя терпеливо, и это исходит от тренера, судя по паре последних матчей. Он талантливый и умный игрок, который умеет это", — цитирует Гиггза Manchester Evening News.


Метки Арсенал, Гиггз, Лингард, Манчестер Юнайтед, Озил

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1752

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Последние комментарии:




  1. superperez101 02.01.2020 17:59 # superperez101
    ни в одной нормальной команде такое чучело даже не попадало бы в заявки
    а тут в основе да еще и приоритетная цель клуба на сохранение контракта
    да что там сохранение, на улучшение

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  2. denk 02.01.2020 17:58 # denk
    Озил за последний игровой год практически ничего не показал. Он ленивый, не идет в отбор часто вобще незаметный, но по сравнению с этим Лингардом он как минимум Месси. Я даже не помню когда он нормально играл. Он даже на уровне молодежи играет херово.

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  3. mugabe 02.01.2020 17:51 # mugabe
    топово канеш тупой квартерон обоссал глупого нигера

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  4. bergkamp-1886 02.01.2020 17:44 # bergkamp-1886
    Кстати Жоржиньо тоже не плох

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  5. bergkamp-1886 02.01.2020 17:43 # bergkamp-1886
    Лучшие распасовщики мира это Озил, де Брюне, модрич и потихоньку Мэддисон. Все они топы с интеллектом..

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  6. liverbro 02.01.2020 17:20 # liverbro
    Не только футбольных.интеллектом обделён

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  7. van-der-slav 02.01.2020 17:11 # van-der-slav
    обычных тоже не хватает

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  8. mancunia-planet 02.01.2020 17:10 # mancunia-planet
    Вместо Лингарда Мэддисона и будет порядок. Конечно с некогда лучшим распасовщиком Европы не сравнить по футбольному интеллекту. Вне поля турок мразь и тупица.

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  9. p0z1t1v3 02.01.2020 17:10 # p0z1t1v3
    Зато модельер

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  10. lfcynwa 02.01.2020 17:02 # lfcynwa
    зато воспитанник

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