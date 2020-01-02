Гиггз считает, что Лингарду не хватает футбольных мозгов в сравнении с Озилом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз сравнил Джесси Лингарда с Месутом Озилом, заявив, что плеймейкеру "красных дьяволов" не хватает футбольного интеллекта.

Лингард, который совершил свое последнее результативное действие в Премьер-Лиге еще в 2018 году, совершенно провалил матч против "Арсенала".



В то же время Озил, выступающий на той же позиции, что и Лингард, проявил себя с лучшей стороны, поэтому вердикт Гиггза оказался неутешителен.



"Озил — умный игрок, и вы можете видеть разницу между этими двумя 10-ми номерами".



"Несмотря на то, что Озил пробежал большую дистанцию, он удерживал свою позицию, когда "Арсенал" владел мячом. Он не бежал по направлению к мячу. Поэтому основную часть своей дистанции он пробежал, когда оборонялся".



"В то же время Джесси, когда "Юнайтед" был с мячом, просто постоянно двигался по направлению к мячу, сокращая дистанцию".



"Озил в такой ситуации ведет себя терпеливо, и это исходит от тренера, судя по паре последних матчей. Он талантливый и умный игрок, который умеет это", — цитирует Гиггза Manchester Evening News.