"Интер" установил контакт с Эриксеном

"Интер" является одним из нескольких клубов, уже установивших контакт с полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном.

Наступление января позволяет Эриксену свободно общаться с зарубежными клубами, поскольку контракт Кристиана со "шпорами" истекает в конце этого сезона.



Как сообщает Sky Sports, по состоянию на 2 января уже несколько клубов вступили в переговоры с игроком сборной Дании, надеясь заполучить Эриксена следующим летом безо всякой компенсации.



При этом "Тоттенхэм" хотел бы попрощаться с Эриксеном уже в этом месяце, чтобы выручить за свою звезду хоть какие-нибудь деньги, но сам Кристиан понимает, что статус свободного агента откроет перед ним двери большего количества клубов и позволит получить более высокую зарплату.



Еще одним претендентом на Эриксена из Серии А, помимо "Интера", может стать "Ювентус", однако клуб из Турина в данный момент сосредоточен на Артуро Видале из "Барселоны".