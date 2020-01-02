21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг, 2 января, поединком "Ливерпуля" и "Шеффилд Юнайтед" завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге 364 дня назад. Продлив эту серию в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед", "красные" смогут похвастать тем, что вот уже целый год остаются непобежденными в чемпионате, а также замахнуться на достижение "Арсенала", который оставался непобежденным целый сезон. Над "клинками" нависла угроза оформить два поражения кряду в чемпионате, чего с ними не случалось с августа 2018. "Шеффилд Юнайтед" выиграл лишь одну из 13 последних встреч с "Ливерпулем", уступив 11 раз.



Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пропустит минимум неделю с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Деян Ловрен, Жоэль Матип, Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен.



"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние лодыжки полузащитника Джона Лундстрема. Запасной голкипер Саймон Мур имеет проблемы с паховыми мышцами.