21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

Садио Мане В четверг, 2 января, поединком "Ливерпуля" и "Шеффилд Юнайтед" завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция

Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге 364 дня назад. Продлив эту серию в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед", "красные" смогут похвастать тем, что вот уже целый год остаются непобежденными в чемпионате, а также замахнуться на достижение "Арсенала", который оставался непобежденным целый сезон. Над "клинками" нависла угроза оформить два поражения кряду в чемпионате, чего с ними не случалось с августа 2018. "Шеффилд Юнайтед" выиграл лишь одну из 13 последних встреч с "Ливерпулем", уступив 11 раз.

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пропустит минимум неделю с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Деян Ловрен, Жоэль Матип, Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен.

"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние лодыжки полузащитника Джона Лундстрема. Запасной голкипер Саймон Мур имеет проблемы с паховыми мышцами.


Метки анонс тура, Ливерпуль, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2020 15:45

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  1. thegodfather 02.01.2020 16:35 # thegodfather
    зеропуки на страпон присядут

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  2. ian 02.01.2020 16:01 # ian
    Смотрите и кайфуйте от красивой игры Ливерпуля.

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  3. quavo 02.01.2020 15:53 # quavo
    2х2х мю по прежнему клуб пидарасов

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  4. superglor 02.01.2020 15:51 # superglor
    Как же хорошо болеть за Сити. Лучшая команда десятилетия, больше всех очков, больше всех голов, больше всех титулов. Даем раз в 3 года с барского плеча титул какому-нибудь гавну, чтобы поддержать интригу в АПЛ, затем закупаемся и снова всех чпокаем.

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  5. superglor 02.01.2020 15:49 # superglor
    Количество сезонов в высшем английском дивизионе:

    1. Эвертон - 117
    2. Астон Вилла - 106
    3. Ливерпуль - 105
    4. Арсенал - 103
    5. МЮ - 95
    6. Сити - 91
    7. Ньюкасл - 88
    8. Тоттенхэм - 85
    9. Челси - 85

    И эти девятомести еще что-то пишут про Сити? Да вы сами на 6 сезонов больше вылетали, лол. Шестьлетси вовторомдивизионси.

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