21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга
В четверг, 2 января, поединком "Ливерпуля" и "Шеффилд Юнайтед" завершится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИВЕРПУЛЬ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция
Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге 364 дня назад. Продлив эту серию в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед", "красные" смогут похвастать тем, что вот уже целый год остаются непобежденными в чемпионате, а также замахнуться на достижение "Арсенала", который оставался непобежденным целый сезон. Над "клинками" нависла угроза оформить два поражения кряду в чемпионате, чего с ними не случалось с августа 2018. "Шеффилд Юнайтед" выиграл лишь одну из 13 последних встреч с "Ливерпулем", уступив 11 раз.
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пропустит минимум неделю с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Деян Ловрен, Жоэль Матип, Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен.
"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние лодыжки полузащитника Джона Лундстрема. Запасной голкипер Саймон Мур имеет проблемы с паховыми мышцами.
02.01.2020 15:45
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Последние комментарии:
зеропуки на страпон присядут
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Смотрите и кайфуйте от красивой игры Ливерпуля.
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2х2х мю по прежнему клуб пидарасов
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Как же хорошо болеть за Сити. Лучшая команда десятилетия, больше всех очков, больше всех голов, больше всех титулов. Даем раз в 3 года с барского плеча титул какому-нибудь гавну, чтобы поддержать интригу в АПЛ, затем закупаемся и снова всех чпокаем.
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Количество сезонов в высшем английском дивизионе:
1. Эвертон - 117
2. Астон Вилла - 106
3. Ливерпуль - 105
4. Арсенал - 103
5. МЮ - 95
6. Сити - 91
7. Ньюкасл - 88
8. Тоттенхэм - 85
9. Челси - 85
И эти девятомести еще что-то пишут про Сити? Да вы сами на 6 сезонов больше вылетали, лол. Шестьлетси вовторомдивизионси.
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