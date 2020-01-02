"Юнайтед" обдумывает покупку Лонгстаффа и Джана

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитников Шона Лонгстаффа из "Ньюкасла" и Эмре Джана из "Ювентуса".

После поражения 2:0 от "Арсенала" накануне вечером главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отчитался, что Поль Погба ложится на операцию из-за рецидива травмы лодыжки.



Кроме того, до двух месяцев с травмой связок колена пропустит Скотт Мактоминей, и эта ситуация подталкивает Сульшера к усилению центра поля своей команды в зимнее трансферное окно.



По информации Evening Standard, "Юнайтед" снова изучает вариант с приобретением Лонгстаффа. Сульшер хотел Шона еще прошлым летом, однако установленная "сороками" цена в 50 миллионов фунтов отпугнула "дьяволов".



Несмотря на то, что 22-летний англичанин не слишком убедительно проводит этот сезон, Сульшер и его ассистент Майкл Кэррик по-прежнему верят, что Лонгстафф достаточно хорош для "Юнайтед".



Альтернативой Лонгстаффу выступает Эмре Джан, который при Маурицио Сарри в качестве главного тренера "Ювентуса" превратился в глубокого резервиста — только два появления в старте в этом сезоне Серии А.



25-летний немец обладает солидным опытом выступлений в Премьер-Лиге, отыграв четыре сезона за "Ливерпуль", и это большой плюс в глазах Сульшера.



Среди прочих целей "Юнайтед" называются Деклан Райс из "Вест Хэма", Джеймс Мэддисон из "Лестера" и Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма", однако переманить этих игроков посреди сезона не представляется возможным.