Обамеянг опроверг слухи насчет ухода из "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заверил, что на 100 процентов предан своему клубу.

Получив капитанскую повязку от Гранита Джаки по ходу сезона, Обамеянг значительно сбавил обороты. В период спада формы Пьер-Эмерика появились слухи, что габонец не собирается подписывать новый контракт и хочет уйти в клуб, с которым он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Некоторые издания утверждали, что 30-летний нападающий надеется уйти от "канониров" уже в январе, не дожидаясь окончания сезона, когда у него останется только 12 месяцев по контракту, однако Обамеянг, среди претендентов на которого назывались "Барселона", и "Интер", призывает не верить в эти истории.

"Английской прессе нравится много болтать. Пока что я здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Обамеянг RMC Sport.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2020 14:00

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  1. tigerpool 02.01.2020 14:56 # tigerpool
    Английской прессе нравится много болтать. Пока что я здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Обамеянг RMC Sport.

    А где он опроверг ?

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  2. shinigami 02.01.2020 14:13 # shinigami
    Только подебил и сразу переобулся. Ай молодец.

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  3. element-ekb 02.01.2020 14:07 # element-ekb
    Устали мы уже страдать в чемпионате. Останьтесь и покажите что вы можете попасть на 4е место. Стэн, купи центрального защитника нормального и верни Рэмзи.

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