Обамеянг опроверг слухи насчет ухода из "Арсенала"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заверил, что на 100 процентов предан своему клубу.
Получив капитанскую повязку от Гранита Джаки по ходу сезона, Обамеянг значительно сбавил обороты. В период спада формы Пьер-Эмерика появились слухи, что габонец не собирается подписывать новый контракт и хочет уйти в клуб, с которым он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Некоторые издания утверждали, что 30-летний нападающий надеется уйти от "канониров" уже в январе, не дожидаясь окончания сезона, когда у него останется только 12 месяцев по контракту, однако Обамеянг, среди претендентов на которого назывались "Барселона", и "Интер", призывает не верить в эти истории.
"Английской прессе нравится много болтать. Пока что я здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Обамеянг RMC Sport.
02.01.2020 14:00
Просмотров: 869
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Английской прессе нравится много болтать. Пока что я здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Обамеянг RMC Sport.
А где он опроверг ?
(ответить)
Только подебил и сразу переобулся. Ай молодец.
(ответить)
Устали мы уже страдать в чемпионате. Останьтесь и покажите что вы можете попасть на 4е место. Стэн, купи центрального защитника нормального и верни Рэмзи.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий