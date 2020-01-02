Обамеянг опроверг слухи насчет ухода из "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заверил, что на 100 процентов предан своему клубу.

Получив капитанскую повязку от Гранита Джаки по ходу сезона, Обамеянг значительно сбавил обороты. В период спада формы Пьер-Эмерика появились слухи, что габонец не собирается подписывать новый контракт и хочет уйти в клуб, с которым он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Некоторые издания утверждали, что 30-летний нападающий надеется уйти от "канониров" уже в январе, не дожидаясь окончания сезона, когда у него останется только 12 месяцев по контракту, однако Обамеянг, среди претендентов на которого назывались "Барселона", и "Интер", призывает не верить в эти истории.



"Английской прессе нравится много болтать. Пока что я здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Обамеянг RMC Sport.